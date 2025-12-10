속초시, 올해 3분기 787만명 방문…내비게이션 1·2위도 석권

외지인·외국인 방문객 모두 늘어

소비·체류 비중·SNS 언급도 상승

자연·문화 아우르는 콤팩트 관광 동선 부각

올해 7월부터 9월까지 속초시를 찾은 전체 방문객 수가 지난해 같은 기간 대비 2.8% 증가한 787만7944명으로 나타났다. 같은 기간, 도내 내비게이션 검색 순위에서도 상위 1, 2위를 독차지하며 도내 최고 관광도시로서의 위상을 다시 확인했다.

비트 온 속초(무소음디제이). 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

속초시는 한국관광데이터랩에서 제공하는 이동통신 위치정보·신용카드·소비·내비게이션 검색·AI 기반 소셜 데이터 등을 활용해 이 같은 내용을 담은 2025년 3분기 관광동향 분석을 완료했다.

3분기 속초를 찾은 외지인 방문객은 지난해 같은 기간보다 2.7% 증가한 779만9550명으로 집계됐으며, 외국인 방문객은 7.1% 증가한 7만8394명으로 나타났다.

방문객 증가에는 7, 8월 성수기 흐름이 크게 작용했다. 7월 방문객은 지난해보다 14% 급증한 270만5086명을 기록했고, 8월 방문객도 328만6341명으로 3% 상승했다. 이러한 증가세에는 빛의 바다 속초, 비트 온 속초, 속초 칠링비치페스티벌, 야간 개장 등 다양한 야간관광 콘텐츠와 해변 축제에 더해 워터밤 속초와 싸이 흠뻑쇼 등 대규모 공연 유치가 큰 영향을 준 것으로 보인다.

싸이 흠뻑쇼 속초 당시 행사 모습. 속초시 제공 원본보기 아이콘

여름철 지역 내 체류 비중도 높아지며 체류형 관광지로서도 입지를 다지는 것으로 나타났다. 7~8월 1박 숙박객은 6.3%, 2박 숙박객은 5.5% 증가했으며 같은 기간 관광소비액도 전년 대비 6.1% 증가했다. 체류기간이 길어지면서 숙박·체험 중심의 소비 확대가 나타났다.

SNS 데이터에서도 관심도 증가가 확인됐다. 2025년 3분기 속초 관련 SNS 언급량은 24만9564건으로 전년 대비 10.2% 늘었으며, 가족·친구 동반 비중이 높았다. '힐링', '휴양', '캠핑', '서핑' 등 휴식형·활동형 키워드가 고르게 언급돼 관심 분야가 다양하게 분포했다. 특히 9월에는 '2025~2026 강원 방문의 해' 추천 여행지로 선정되며 관련 언급량이 전년 대비 12.9% 급증했다.

내비게이션 검색에서도 속초의 선호도가 뚜렷하게 나타났다. 강원특별자치도 관광지 상위 20곳 중 속초관광수산시장(1위), 속초해변(2위), 대포항(13위), 설악케이블카(16위) 4곳이 포함됐다. 작은 도시 면적에 다채로운 관광 콘텐츠를 가진 콤팩트시티로서의 매력이 입증됐다는 평가다.

속초해수욕장 야간개장. 속초시 제공 원본보기 아이콘

이병선 속초시장은 "이번 분석 결과는 속초 관광의 국내외 경쟁력이 성수기를 중심으로 더욱 확대되고 있음을 보여준다"며 "계절별 수요 변화에 맞춰 관광 인프라와 서비스 수준을 지속적으로 높이고 체류형 콘텐츠 확충을 통해 속초의 매력을 강화해 나가겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>