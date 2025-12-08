본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

인천관광공사-인하대, '상상플랫폼 거점 원도심 활성화' 업무협약

박혜숙기자

입력2025.12.08 15:49

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천관광공사는 인하대학교와 '상상플랫폼 거점 인천 원도심 활성화 협력체계 구축'을 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.


이번 협약은 복합문화공간 '상상플랫폼'을 거점으로 원도심의 가치 재창조를 위해 도시재생, 관광 활성화, 청년 활동 지원 등 공사와 대학이 협력 기반을 마련한 것으로, 지역 활성화 전략을 수행한다는 점에서 의미가 크다고 공사는 밝혔다.

공사는 그동안 상상플랫폼을 인천 원도심 재생과 관광 활성화의 주요 추진 거점으로 활용해 왔다. 이번 협약을 계기로 인하대와 함께 문화·관광 콘텐츠 공동 개발, 원도심 가치 회복을 위한 실증·연구 협력, 지역 청년의 활동 기회 확대 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.


특히 인하대가 수행하는 '지역혁신중심 대학지원체계(I-RISE) 사업'과 연계해 관광 콘텐츠 발굴, MICE 분야 협력, 원도심 내 청년 유입 촉진 등도 추진한다.


유지상 인천관광공사 사장(오른쪽)과 조명우 인하대학교 총장이 지난 5일 '상상플랫폼 거점 인천 원도심 활성화' 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 인천관광공사

유지상 인천관광공사 사장(오른쪽)과 조명우 인하대학교 총장이 지난 5일 '상상플랫폼 거점 인천 원도심 활성화' 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 인천관광공사

AD
원본보기 아이콘

공사는 원도심의 기능 회복과 지역경제 활성화, 청년 유입 확대를 위한 중장기 협력 모델을 구축하고 대학·유관기관·민간과 네트워크를 지속해서 확대해 상상플랫폼을 중심으로 한 사업 기반을 강화해 나갈 방침이다.

유지상 인천관광공사 사장은 "상상플랫폼을 중심으로 원도심이 다시 살아나는 변화를 시민과 관광객이 체감할 수 있도록 대학과 협력을 강화하고, 도시 활력과 관광 경쟁력을 높이는 데 적극 나서겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'식사 후 입 닦고 손 닦고' 습관처럼 사용했다가 '깜짝'…"신체 접촉 금물" '식사 후 입 닦고 손 닦고' 습관처럼 사용했다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

"걸리면 회사·학교 못가요"…겨울철 60% 급증한 '이 바이러스'

생일 케이크 든 장경태 "현타 왔지만, 초심으로 돌아갈 것"

벤츠 중저가형 전기차, LG엔솔 배터리로 달린다

사과문 공유했더니 '특가 혜택' 링크…쿠팡 또 논란

새로운 이슈 보기