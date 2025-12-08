본문 바로가기
미국S&P500&GOLD ETF, 9일 상장…'금은 더하고 보수는 낮췄다'

박형수기자

입력2025.12.08 08:21

키움투자자산운용은 9일 'KIWOOM 미국S&P500&GOLD ETF'가 유가증권시장에 신규 상장한다고 8일 밝혔다.


S&P500 90%, 금(현물) 10%에 고정 비중으로 투자한다. 장기적으로 높은 성장성을 보여온 S&P500에 시장 스트레스 국면에서 뚜렷한 하락 방어력을 보여온 금을 더했다. 단일 S&P500 투자 대비 변동성을 낮추고 위험조정수익률을 높여 견고한 수익률을 추구할 수 있도록 설계했다.

실제로 2000년 닷컴 버블 붕괴와 2008년 글로벌 금융위기 당시 S&P500은 각각 -42%, -44% 하락한 반면 금은 22%, 16% 상승했다. 금이 장기 하락 국면에서 실질적인 완충 역할을 수행해왔음을 보여준다.


금은 달러 약세 구간에서 구조적인 상승 흐름을 보이며, 달러 기반 자산인 S&P500의 환리스크를 상쇄하는 역할도 한다. 최근 주요국 중앙은행들이 외환보유액 내 금 보유 비중을 지속해서 확대하는 점 역시 금의 전략적 가치를 강화하는 요인으로 평가된다.


총보수는 연 0.01%다. S&P500(90%)과 금(10%)을 매우 낮은 비용으로 동시에 투자할 수 있다는 점도 강점이다. 9 대 1 조합은 S&P500 지수와의 일별 수익률 상관계수가 0.99 수준으로, S&P500의 상승 흐름을 유지하면서도 하락 시 손실 폭을 줄여 장기 복리수익률을 개선하는 효과를 기대할 수 있다. 기존 S&P500 ETF와 금 ETF를 각각 매수해 동일 비중의 포트폴리오를 구성하는 방식 대비 비용 효율성이 높다. 비중 유지를 위한 리밸런싱 과정에서도 과세 이슈가 발생하지 않아 안정적으로 자산배분 효과를 누릴 수 있다.

이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "KIWOOM 미국S&P500&GOLD ETF는 기존 S&P500 투자의 장점은 그대로 유지하면서도 시장 변동성에 대한 방어력을 강화한 전략적 코어 상품"이라고 소개했다. 이어 "총보수 0.01%라는 초저비용 구조를 기반으로 장기 투자자들이 부담 없이 활용할 수 있는 새로운 플래그십 ETF로 자리 잡을 것으로 기대한다"고 말했다.


그는 "금 10% 비중은 레이 달리오의 '올웨더(All Weather)' 포트폴리오를 비롯해 다수의 자산배분 연구에서도 장기 위험을 완화하고 복리 효율을 높이는 최적 수준으로 제시된 구간"이라고 강조했다.



박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

