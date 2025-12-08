이디야커피, 음료 메뉴 전면 개편…사이즈 확대·메뉴 강화

논커피 음료 기본 사이즈 확대

인기·신규 음료 중심 라인업 확대

이디야커피가 오는 16일부터 음료 메뉴 체계를 전면 개편하며 논커피 음료의 사이즈를 확대하고, 메뉴 라인업을 강화한다고 8일 밝혔다.

이디야커피는 커피를 제외한 밀크 베버리지, 티, 플랫치노 등 논커피 음료의 기본 사이즈를 기존 14온스(oz)에서 18온스로 확대했다. 기존 커피 메뉴와 동일한 라지 사이즈 체계로 통일됐으며, 단일 사이즈로만 제공되던 플랫치노, 쉐이크에도 엑스트라 사이즈를 도입했다.

음료 사이즈 확대· 메뉴 라인업 강화. 이디야커피 AD 원본보기 아이콘

이번 개편으로 커피를 제외한 음료의 평균 제공 용량은 약 28.6%(14oz→18oz) 증가했고, 1㎖당 평균 가격은 약 16% 낮아져 실질적인 소비자 혜택이 강화됐다는 게 회사 측 설명이다. 특히 허브티 메뉴는 용량이 늘었지만 기존 가격을 유지해 가격 대비 만족도를 더욱 높였다.

메뉴 라인업도 확장됐다. 시즌 한정으로 운영됐던 인기 음료 중 재출시 요청이 많았던 6종을 정규 메뉴로 편입하고, 새로운 맛과 콘셉트의 10종 신규 음료를 추가해 논커피 중심의 메뉴 라인업을 대폭 확장했다.

가맹점의 안정적이고 편리한 매장 운영을 위해 운영 시스템도 효율적으로 개선됐다. 레시피 표준화와 원부자재 통합으로 제조 공정의 일관성을 확보하고, 재고관리와 직원 교육 효율성을 높였다.

이디야커피 관계자는 "이번 메뉴 개편은 소비자에게 더 큰 만족을 제공하고, 가맹점 운영 효율을 높이기 위한 실질적 조치"라며 "앞으로도 고객과 현장의 의견을 반영해 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>