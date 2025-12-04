본문 바로가기
가평군, 인구감소 대응 '2026년 시행계획 수립' 주민 설문조사 실시

이종구기자

입력2025.12.04 12:18

정주여건·출산·이주의향 등
내년 1월 2일까지 온라인 조사

경기 가평군은 지역 인구감소에 대응하고 실효성 있는 정책 마련을 위해 '2026년 인구감소지역대응 시행계획 수립 설문조사'를 지난 3일부터 내년 1월 2일까지 실시한다고 4일 밝혔다.

가평군청 전경. 가평군 제공

가평군청 전경. 가평군 제공

이번 설문조사는 인구감소에 대한 주민 인식, 이주 의향, 출산·양육환경, 정주 여건 및 개선 요구사항 등을 파악해 정책 수립 단계부터 주민 의견을 반영하는 참여형 정책 기반 구축을 목적으로 한다.


설문은 온라인 방식으로 진행되며 가평군 홈페이지의 '참여마당' 내 '설문조사' 페이지에서 참여할 수 있다. 응답 내용은 통계법 33조에 따라 비밀이 철저히 보호되며, 조사 결과는 향후 인구정책 추진 방향 설정에 활용된다.

군 관계자는 "인구감소는 단순한 수치 변화가 아니라 지역경제, 문화, 공동체 전반에 영향을 미치는 중요한 문제"라며 "지역 주민의 생활 경험과 의견이 향후 정책 실행에 직접 반영되는 만큼 많은 관심과 참여를 부탁 드린다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
