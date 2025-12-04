본문 바로가기
동화기업, 경북 영양군과 산불 피해목 재활용 협력

이성민기자

입력2025.12.04 08:17

산불 피해목을 고부가가치 목재로 재탄생

동화기업은 경상북도 영양군과 산불 피해목을 목재 제품으로 재활용하기 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.


이번 협약으로 양 기관은 산불 피해목을 파티클보드(PB), 중밀도섬유판(MDF) 등 고부가가치 목재 제품으로 재생산해 국산 목재 자급률을 높이고 산불 피해 지역 복구 및 경제 회복에 기여할 예정이다.

동화기업과 경상북도 영양군은 3일 경북 영양군 영양군청에서 산불 피해목을 목재 제품으로 재활용하기 위한 업무협약을 체결했다. 오른쪽부터 김철주 동화기업 팀장, 오도창 경북 영양군수. 동화기업

동화기업과 경상북도 영양군은 3일 경북 영양군 영양군청에서 산불 피해목을 목재 제품으로 재활용하기 위한 업무협약을 체결했다. 오른쪽부터 김철주 동화기업 팀장, 오도창 경북 영양군수. 동화기업

영양군은 이달 중 긴급 벌채사업 구역 내 군유림에서 생산되는 산불 피해목을 우선 공급하고 향후 협의를 통해 추가 공급 물량을 조율할 예정이다. 동화기업은 이를 목질 판상재로 재가공해 자원 선순환에 기여할 계획이다.

산불 피해목은 외관상 그을림이 있을 수 있으나 내부 품질에는 문제가 없어 건축용 내·외장재로 충분히 활용할 수 있다.


한편 파티클보드와 중밀도섬유판은 각각 폐목재와 국산 원목·제재 부산물 등을 원재료로 생산한 목질 판상 제품으로, 목재를 장기간 고정된 형태로 보존해 제품 내 탄소를 저장하는 효과가 있다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
