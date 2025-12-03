소진공·한국폴리텍대, 2025년 공동 성과 공유회 개최

51개 기술 분야에 실무 교육 접목

폴리텍대 전문 장비 활용해 비용 절감

소상공인시장진흥공단은 한국폴리텍대학과 함께 2025년도 공동 성과 공유회를 개최했다고 3일 밝혔다.

박성효 소상공인시장진흥공단 이사장이 경기 광명시에서 열린 '한국폴리텍대-소진공 공동 성과 공유회'에서 발언하고 있다. 소진공 AD 원본보기 아이콘

이번 성과 공유회는 2024년 4월부터 구축해 온 소진공과 한국폴리텍대의 협력 체계를 바탕으로, 올 한 해 주요 협력 성과를 점검하고 향후 협업 확대 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

성과 공유회는 소진공 12개 지역본부 및 78개 지역센터 담당자, 폴리텍대학 전국 35개 캠퍼스 담당자 등 양 기관 170여명이 참석한 가운데 열렸다. 지역별 우수 협력 성과 발표, 유공자 포상 순으로 진행됐다.

올해 소진공은 인공지능(AI)·스마트제조·3D 모델링·전기제어·식품분석·바이오 등 51개 기술 분야에 고난도 실무 교육을 연계 지원해 교육 수료생 1196명을 배출했으며 교육 만족도는 95% 이상으로 높게 나타났다. 한국폴리텍대 캠퍼스의 전문 장비를 소공인 집적지 14개 교육 프로그램에 활용해 시제품 제작·품질 검사·현장 실습 등에 들어가는 외주 비용 절감과 공정 개선 효과를 이뤘다는 평가다.

재기·예비창업자 1778명에게는 한국폴리텍대 전문강사진을 활용한 기술컨설팅을 제공해 지역별 산업 특성을 고려한 제품 및 기술 고도화 협업을 추진했다. 그 결과, 9개 소공인 집적지에서 신제품 개발·매출 상승·기술 고도화 등 유의미한 성과도 창출됐다.

아울러 소진공은 한국폴리텍대의 교육 과정을 희망리턴패키지 취업 심화 교육으로 인정하고, 한국폴리텍대는 고용보험 미가입 소상공인에게 교육 혜택을 제공하는 동시에 소규모 사업장 최소 훈련 인원 기준을 폐지하는 등 제도적 개선을 함께 이뤄냈다.

박성효 소진공 이사장은 "소진공과 폴리텍대의 협업 모델이 양 기관이 가진 강점과 노하우를 결합해 지원 효과를 극대화한 좋은 사례로 알려지기를 바란다"며 "공단은 앞으로도 폴리텍대학과의 전략적 협업을 보다 강화하고 유망소상공인이 기술 경쟁력 강화를 통해 K-제조업 글로벌 도약의 주체가 될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>