본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

초기투자액셀러레이터협회, 벤처30주년 기념 포럼 개최

이성민기자

입력2025.12.02 09:12

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

AC의 지속가능한 성장 전략 모색

초기투자액셀러레이터협회(KAIA)는 지난달 28일 서울 마포구 제2핀테크랩 이벤트홀에서 '제5회 스타트업 인베스터 인사이트 포럼'을 진행했다고 2일 밝혔다.


벤처 30주년을 기념해 기획된 이번 포럼에는 스타트업 투자자 및 액셀러레이터 50여명이 참석해 액셀러레이터(AC) 산업의 지속가능한 성장 전략과 미래 방향을 논의했다.

초기투자액셀러레이터협회(KAIA)는 지난달 28일 서울 마포구 제2핀테크랩 이벤트홀에서 '제5회 스타트업 인베스터 인사이트 포럼(K-액셀러레이터 성장 패러독스)'을 개최했다. 초기투자액셀러레이터협회

초기투자액셀러레이터협회(KAIA)는 지난달 28일 서울 마포구 제2핀테크랩 이벤트홀에서 '제5회 스타트업 인베스터 인사이트 포럼(K-액셀러레이터 성장 패러독스)'을 개최했다. 초기투자액셀러레이터협회

AD
원본보기 아이콘

행사는 ▲해민영 엠와이소셜컴퍼니 이사의 '벤처스튜디오 모델' ▲이호재 와이앤아처 공동대표의 'Value Creation House' ▲KAIA의 '액셀러레이터 성장 패러독스' 발표 등으로 구성, 업계의 사업화 모델 발전과 투자·보육 전략, 산업 구조 변화에 대한 인사이트가 공유됐다.


이어진 오픈토크에서는 액셀러레이터 업계 현황과 사례, 현실적인 성장 과제, 정책 개선에 대한 의견이 자유롭게 논의됐다. KAIA는 '액셀러레이터 산업백서 2025' 발간 계획을 소개하며 산업 데이터 기반 정책 및 시장 환경 개선의 필요성을 강조했다.


KAIA 관계자는 "앞으로도 정기 포럼을 운영하는 등 벤처생태계의 지속 가능성과 혁신 역량을 함께 키워나갈 것"이라고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 푼만 더 벌려다…가족 얼굴 쳐다보기도 무서워졌다" 부업사기 대처법은[부업의 함정]⑤ "한 푼만 더 벌려다…가족 얼굴 쳐다보기도 무서워... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

"제발 그러지 마세요" 스타벅스서 치킨에 소주 먹은 中 관광객들

한국 군복·경찰복 입은 중국인들…"기이한 코스프레 그만둬야"

"대통령에 충성심 매우 강해"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

美상무 "한국 車관세 15%, 11월1일자 소급 인하" 공식 확인

새로운 이슈 보기