한미, 원자력·조선·핵잠 '분야별 실무협의체' 조속 가동

한미가 정상 간 합의를 이행하기 위해 원자력, 조선, 핵추진잠수함(핵잠) 등 분야별 실무협의체를 조속히 가동하기로 했다. 다만 구체 시기와 협의체 형식에 대해서는 밝히지 않았다.

박윤주 외교부 1차관과 크리스토퍼 랜도 미국 국무부 부장관이 1일(현지시간) 미국 워싱턴D.C 국무부에서 기념촬영을 하고 있다. 외교부 AD 원본보기 아이콘

외교부에 따르면 미국을 방문 중인 박윤주 1차관은 1일(현지시간) 오전 미국 국무부에서 크리스토퍼 랜도 국무부 부장관을 만나 한미 외교차관 회담을 갖고 이 같은 내용을 논의했다. 이번 차관회담은 지난 8월과 10월 양국 정상의 상호 방문 이후 이뤄진 첫 한미 간 고위급 회담이다. 이 자리에서 박 차관은 '한국의 민간 우라늄 농축 및 사용후 핵연료 재처리를 위한 한미 간 협의 절차의 조속한 개시'를 요청했다. 이에 랜도 부장관은 "양측 간 긴밀히 소통해 나가자"고 했다고 외교부가 전했다. 양 차관은 아울러 핵잠, 조선협력 문제에 대해서도 한미 간 협의가 본격적으로 이뤄질 수 있도록 함께 노력해 나가기로 했다.

다만 이번 회담 후 미국 국무부 측에서 낸 보도자료에는 원자력이나 핵잠 관련 언급이 전혀 없었다. 국무부는 지난달 14일 채택된 한미 조인트 팩트시트(공동 설명자료)와 관련해 논의했다는 사실을 밝히며 "여기에는 70년 이상 한반도와 인도·태평양 전역의 평화·안보·번영의 핵심축인 한미동맹의 현대화가 포함된다"고 부연했다.

한편 지난 9월 조지아주 한인 구금사태와 관련해 한미 차관은 한국 기업 전용 비자상담 창구 개설 등 실질적 진전이 이뤄진 것을 평가했다. 박 차관은 "앞으로도 우리 기업인과 기술 인력의 원활하고 안정적인 미국 방문이 이뤄질 수 있도록 (해 달라)"며 랜도 장관의 지속적 관심을 요청했다. 아울러 박 차관은 이번 방미를 계기로 미국 국가안전보장회의(NSC) 및 국무부 한반도 업무 관계자들과도 별도로 만나 만찬을 갖고, 정상회담 후속조치의 충실한 이행과 대북정책 관련 의견을 교환할 예정이다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



