평택시, '공공브랜드대상'서 최우수상 수상

경기도 평택시는 한국 공공브랜드진흥원(KAPB)이 주최하고 산업통상자원부가 후원하는 '제3회 한국공공브랜드 대상'에서 최우수상을 받았다고 1일 밝혔다.

한국공공브랜드대상에서 최우수상을 받은 평택시의 김재현 소셜미디어팀장(오른쪽)과 이준형 주무관이 기념촬영을 하고 있다. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 상은 공적 가치와 공동체 정신을 높인 우수 공공브랜드를 선정해 시상하는 것이다. 총 21개 부문별로 수상한 올해 행사에서 평택시는 '시민참여' 부문에서 최우수상을 받았다.

시는 공식 캐릭터 '평택이'를 활용해 육아, 체육, 문화 등 다양한 분야에서 시민과 소통하는 콘텐츠를 제작해 오는 한편 지역 명소와 아티스트 음악을 결합한 버스킹 영상 등 시민참여형 콘텐츠로 높은 평가를 받았다.

시 관계자는 "앞으로도 온라인 채널을 적극적으로 활용해 시민과의 소통을 강화하고 도시의 브랜드 가치를 높여 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>