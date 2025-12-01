광주·전남, 2일부터 영하권 강추위…3일 한파·눈 예보

아침기온 큰폭 하강…전남서해안 1~8㎝ 비·눈

4일까지 추위 이어져…해상 풍랑·강풍 주의

광주·전남에 2일부터 영하권 강추위가 예보됐다. 찬 공기가 남하하면서 기온이 큰 폭으로 떨어지고, 3일에는 한파와 함께 지역별 눈 소식도 예상된다.

광주·전남에 2일부터 영하권 강추위가 시작되고 3일에는 한파와 함께 지역별 눈이 예보됐다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

광주지방기상청에 따르면 2일 아침 최저기온은 0~4도, 낮 최고기온은 6~11도로 전망된다. 전날보다 아침 기온이 5도 가량 낮아지고, 낮 기온도 평년보다 떨어지겠다.

3일에는 기온이 더 큰 폭으로 떨어진다. 아침 최저기온은 -4~2도, 낮 최고기온은 3~7도로 예상되며, 바람까지 강하게 불어 체감온도는 더 낮겠다. 광주와 전남 중부내륙 1㎝ 안팎, 전남 서해안 1~5㎝, 전남 북부 서해안 3~8㎝의 비나 눈이 내리겠다. 대기 하층 기온 차로 지역별로 비·눈의 형태가 달라질 수 있다.

4일에도 아침 기온은 -5~2도까지 떨어지며 추위가 이어진다. 낮 최고기온은 7~11도 수준에 머물 전망이다. 바람이 강해 체감온도는 실제 기온보다 낮겠다.

해상에서는 1일부터 서해남부 먼바다를 중심으로 강한 바람과 높은 물결이 예보됐다. 3일 새벽부터는 서해남부 전 해역에 풍랑특보가 발표될 가능성이 있어 항해·조업 선박의 주의가 요구된다.

기상청 관계자는 "기온이 큰 폭으로 떨어져 광주·전남 대부분 지역이 영하권에 들겠다"며 "건강관리와 안전사고 예방에 유의해달라"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>