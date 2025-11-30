1인 가구 사상 최대에 초고령사회 진입까지…사회 급변한다

1인 가구·초고령화 등 변화 뚜렷해

사교육 의존 심화·의료 인력 감소도

1인 가구 비중이 사상 최대치를 기록하고 고령 인구가 가파르게 증가하는 등 국내 가구 구조와 인구 변화가 빠르게 재편되고 있다.

연합뉴스는 보건복지부가 30일 발간한 '2024년 사회보장 통계집'을 인용, 지난해 국내 1인 가구가 804만5000가구로 전체의 36.1%를 차지했다고 보도했다. 복지부는 사회보장기본법에 따라 가족, 소득·일자리, 사회서비스 등 사회보장 전반의 변화를 매년 집계해 발표하고 있다.

통계는 앞으로도 이 흐름이 이어질 것으로 전망했다. 2015년 27.2%, 2020년 31.7%였던 1인 가구 비율은 30%를 넘긴 뒤 꾸준히 상승세를 보이고 있다. 이같은 추세가 유지될 경우 1인 가구는 2027년 855만가구, 2037년 971만가구, 2042년에는 994만가구에 이를 것으로 추산된다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

이와 더불어 인구 구조도 급속한 고령화 단계에 진입했다. 지난해 65세 이상 노인 인구는 처음으로 1000만명을 넘겼고, 전체 인구에서 차지하는 비율도 20.1%로 초고령사회 기준을 처음 넘어섰다.

반면 청년·아동층 감소로 인해 전국 어린이집 수는 2013년 4만3770개에서 2023년 2만8954개, 지난해에는 2만7387개로 10여년 동안 약 40% 가까이 줄었다. 다만 국공립 어린이집 비중은 빠르게 늘어 지난해 기준 23.8%까지 확대됐다.

교육 환경에서는 사교육 의존도가 더욱 높아진 것으로 나타났다. 지난해 사교육 참여율은 처음으로 80%를 기록했고, 학생 1인당 월평균 사교육비는 47만4000원이었다. 고등학생이 평균 52만원으로 가장 많았고, 중학생 49만원, 초등학생 44만원이 뒤를 이었다.

의료 지표에서는 의료 접근성은 높은 반면 의료 인력 부족 가능성이 제기되고 있다. 지난해 기준 의사 수는 10만9274명으로 전년 대비 4.7% 감소했지만, 국민 1인당 연간 진료 횟수는 18건으로 경제협력개발기구(OECD) 평균(6.7건)의 약 2.7배였다.

한편 지난해 국가의 사회복지·보건 분야 지출은 237조6000억원으로 총지출의 36.2%를 차지했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>