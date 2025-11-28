[Advertorial] 이마트 창립 32주년, 고객 사랑에 초특가로 보답합니다

14일 간 역대급 할인 릴레이 ‘고래잇 페스타’ 개막

반값 삼겹살·겨울 조개·햇딸기부터 한정판 와인, 가전까지…연말 필수템 총력 투입

이마트가 창립 32주년을 맞아 11월 27일(목)부터 12월 10일(수)까지 14일간 '고래잇 페스타'를 열고 역대급 할인 릴레이에 돌입한다.

'고래잇 페스타'는 이마트의 전략적 가격투자를 통해 장바구니 필수아이템을 파격가에 제공하는 대규모 할인행사다. 압도적인 상품력과 가격 경쟁력으로 매 행사마다 두 자릿수 매출 신장을 기록하는 등 대박 행진을 이어가고 있다.

이번 '고래잇 페스타'는 '빅 러브세일'을 테마로 32년간 고객 사랑에 대한 감사의 의미를 담아 역대 최장기간인 14일간 할인 판매한다. 대부분의 신선·가공식품 및 일상 용품은 SSG닷컴 이마트몰에서도 동일한 혜택가로 구매할 수 있다.

우선, 11월 27일(목)부터 12월 1일(월) 5일간, 반값 삼겹살부터 조개, 딸기 등 엄선된 인기 품목을 초특가에 판매한다.

매 행사마다 완판 행진을 이어온 국내산 삼겹살은 200t 규모를 확보했으며, 행사 카드로 전액 결제 시, 반값에 판매한다. SSG닷컴에서는 11월 27일(목)부터 11월 28일(금)까지 2일간 구매할 수 있다.

겨울 제철 조개도 약 100t 물량을 반값에 판매한다. 신세계 포인트 적립 시, '남해안 생굴(250g)'은 6,980원, '꼬막(1kg)'은 6,990원, '바지락(1kg)'은 7,990원, '홍가리비(1.5kg)'는 9,990원에 선보인다.

지금 시즌에 가장 영양분이 많고 맛 좋은 햇딸기 '신선 그대로 딸기(500g)'는 오는 12월 3일(수)까지 시세보다 30% 이상 저렴한 9,984원에 선보인다. 이마트는 이번 행사를 위해 경남 산청부터 전북 김제, 충남 홍성 등 전국 최다 딸기 산지를 확보하고, 평시 대비 2배 이상 늘린 총 125t의 햇딸기 물량을 공급한다.

가공식품도 대폭 할인에 나선다. 볶음김치의 매콤달콤한 맛을 조화롭게 담은 농심의 글로벌 공략 신제품 '신라면 김치볶음면(4개입)'은 4,880원에 이마트 단독 판매한다. 켈로그 인기 시리얼 10종과 대상 종가김치, CJ 비비고 김치 15종 등은 2개 이상 구매 시, 50% 할인 혜택을 제공한다.

이마트 창립 32주년 기념으로 해외 유명 와이너리와 협업해 한정 수량 제작한 리미티드 와인도 선보인다. '1865 리미티드 셀렉션 아티잔 까버네소비뇽'은 21% 할인된 29,800원, '까테나 자파타 32주년 에디션(말벡/샤도네이)'는 33% 할인된 24,800원에 선보인다.

인기 디지털 기기도 득템 할 수 있는 기회다. 12월 1일(월)부터 이마트 앱을 통해 TV와 태블릿의 장점을 결합한 24인치 스마트 디스플레이 'Great 포터블 스크린'을 전용 가방 무료 혜택을 포함한 499,000원에 사전 예약 판매한다.

또한 이마트 에이스토어에서는 오는 12월 10일(수)까지 아이폰 17시리즈와 아이폰 에어 전 품목을 행사 카드로 전액 결제 시, 최대 18개월 무이자 혜택과 함께 75,000원 상당의 정품 케이스를 100원에 판매한다.

고객 참여형 이벤트와 혜택도 풍성하게 준비했다. 먼저 총상금 2,000만원 규모의 고객 참여형 공모전 '고래잇 메이커스 콘테스트'를 진행한다. 오는 12월 7일(일)까지 생성형 AI, 공예, 그림 등 형식 제한 없이 나만의 '고래잇' 캐릭터를 만들어, 지정 해시태그와 함께 인스타그램에 게시하면 참여할 수 있다.

이마트에서 현금처럼 사용 가능한 e머니 증정 이벤트도 진행한다. 11월 27일(목)부터 11월 30일(일)까지 그리고 12월 2일(화)부터 12월 10일(수)까지 이마트에서 10만원 이상 구매 후, 신세계포인트 적립 및 이마트 앱 응모를 완료하면 각 기간별 선착순 10만명에게 e머니 5,000점을 지급한다.

이 밖에도 이마트는 오는 12월 2일(화)부터 12월 10일(일)까지 9일간, 새로운 상품과 차별화된 혜택으로 무장한 창립기념 '고래잇 페스타'의 두 번째 할인 릴레이를 이어간다.

기간별로 다양한 신선식품부터 대형가전까지 초특가에 선보인다. 한우 등심, 냉장 찜갈비, 황제전복, 햇부사 보조개 사과 등 신세계 포인트 적립 시, 반값 판매할 계획이다. 대형 가전도 구매 금액에 따라 최대 80만원의 상품권 추가 증정 이벤트로 진행해 더욱 알뜰한 쇼핑이 가능하다.

이마트 정양오 전략마케팅본부장은 "지난 32년 동안 이마트를 이용해주신 고객 여러분의 성원에 보답하고자 이번 ''고래잇 페스타''에 역대급 규모의 혜택을 담았다"며 "앞으로도 압도적인 가격 경쟁력을 기반으로 생활 물가 부담을 실질적으로 낮추며 고객 만족을 더욱 강화할 것"이라고 말했다.







