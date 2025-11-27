PFCT, AI에이전트로 보이스피싱 탐지

자체 개발 AI에이전트로 탐지 강화

인공지능(AI) 기술금융사 PFCT는 AI 에이전트 기반 보이스피싱 스크리닝 기술을 도입했다고 27일 밝혔다.

기존 인적 심사 절차 이후 AI가 한 번 더 위험 신호를 점검하는 체계를 구축한다. 이를 통해 대출 심사 단계의 위험 탐지력을 높이고 금융소비자 보호 중심의 경영 기조를 강화해갈 예정이다.

AI 에이전트는 PFCT가 자체 개발했다. 대출 전 과정에서 고객과 상담한 소통 데이터와 실제 보이스피싱 피해 사례의 공통 행동 패턴을 학습해 신청 과정에서 나타나는 비정상적 신호를 자동 분석한 뒤 보고한다.

고객 소통 데이터에는 문의 패턴·응답 속도·상담 흐름·서류 제출 간격 등 비정형 행동 데이터를 포함한다.

탐지한 이상 신호는 위험도 점수로 정량화해 심사자에게 제공한다. 이를 통해 심사 판단의 일관성과 의심 거래 대응 속도를 개선한다.

AI 에이전트에 신규 사기 유형이 등장하면 신속 반영하는 반자동 업데이트 구조를 마련했다. 보이스피싱 수법이 빠르게 고도화하는 만큼 신종 유형을 초기에 탐지하는 게 중요하기 때문이다.

장기적으로 스크리닝을 넘어 AI 기반 보이스피싱 감별 및 심사 자동화로 기술 범위를 확장할 예정이다.

대출 실행 과정에서의 범죄 연루 가능성 검증 절차도 강화했다.

PFCT는 최근 안심차단 재확인 절차를 도입해 대출 실행 직전 고객의 의사와 신청 경위를 다시 확인하는 이중 검증 프로세스를 적용한다. 범죄 조직이 피해자에게 대출 실행을 강제하거나 유도하는 사례에 대응한다.

한편 과거 대출 이용자들의 피해 사례와 주요 시나리오, 예방 체크리스트 등을 자사 블로그 채널을 통해 제공한다.

이수환 PFCT 대표는 "회사가 개발한 대출 심사 AI 에이전트를 통해 대출 희망자의 범죄 노출 가능성을 보다 빠르고 정확하게 분류할 수 있게 됐다"며 "대출과 투자 전 과정에서 AI 금융기술을 고도화해 고객 위험 노출을 최소화하고 금융소비자 보호 경영을 꾸준히 실천할 것"이라고 말했다.





