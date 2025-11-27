PwC컨설팅 "베트남 생명보험 산업 급변…정교한 전략 필요"

'베트남 생명보험 산업의 재편과 기회' 보고서 발간

고객 트렌드와 판매채널 변화 분석 및 전략 제시

"인슈어테크 성장하며 5년 내 韓수준 디지털 전환 이뤄질 것"

베트남 보험 산업이 생명보험 분야를 중심으로 급성장하고, 상품 구조·판매 방식·소비자 신뢰도·규제 환경 등에서 급격한 변화를 겪는 만큼, 시장 진출을 고려하는 기업은 기존 성장 논리를 재점검하고 보다 정교한 전략을 세워야 한다는 분석이 나왔다.

PwC컨설팅은 이 같은 내용을 담은 '베트남 생명보험 산업의 재편과 기회' 보고서를 발간했다고 27일 밝혔다. 보고서는 현재 베트남 생명보험 시장이 겪고 있는 변화의 흐름을 파악하고, 국내 기업이 취해야 할 전략적 접근 전략을 제시하기 위해 작성됐다.

우선 보고서는 최근 베트남 생명보험 시장의 변화를 ▲고객 ▲상품 구조 및 수요 ▲판매 채널 ▲정보기술(IT) 및 디지털화 등 4가지 핵심축으로 분석했다. 고객 면에서는 중산층 확대와 소득 수준 향상, 건강과 노후에 대한 인식 변화, 디지털 기술 수용성 확대 등으로 보험 선택과 이용 방식이 변화하고 있다. 높은 스마트폰 보급률을 바탕으로 디지털 채널 선호도가 늘어, 온라인 보험 상품 제공과 비대면 상담 등이 활발해지고 있다.

판매 채널 또한 전통적인 대면 채널 중심 구조에서 다양한 채널로 확대되고 있다. 팬데믹 이후 디지털 채널의 중요성이 급격히 부각되면서 ▲모바일 기반 보험가입 ▲디지털 광고 기반 리드 생성 ▲인공지능(AI) 기반 언더라이팅(보험 계약 인수) 분야에서 실질적 성과를 창출하고 있다.

정부의 디지털 경제 활성화 정책과 맞물려 디지털 전환도 빨라지고 있다. 보고서는 "인슈어테크(보험과 기술의 합성어)를 통해 상품개발 전략, 프로세스 및 기술 활용, 가격 정책, 판매 모델 등 보험 밸류체인(가치사슬)이 변화하고 있다"며 "베트남 생명보험 시장은 향후 5년 내 한국 수준의 디지털 전환을 맞이할 것"으로 전망했다.

끝으로 보고서는 "국내 기업이 베트남 생명보험 시장에서 경쟁력을 확보하려면 단순한 리스크 보장 제공자를 넘어 고객의 생애주기 전반을 아우르는 통합 플랫폼으로 진화해야 한다"며 "상세한 시장 분석 및 세분화를 통해 상품 및 서비스를 차별화하고, 고객 기대를 넘어서는 상품과 서비스 제공이 필요하다"고 조언했다.

조규상 PwC컨설팅 파트너는 "베트남 생명보험 시장은 젊고 디지털 친화적인 인구 구조, 높은 성장성, 금융서비스 접근성 개선 등으로 장기적으로는 유망하지만, 단기적인 진입 장벽이 존재한다"며 "초기에는 단순함과 신뢰 중심의 전략, 중기에는 운영 효율과 데이터 기반 전략, 장기적으로는 플랫폼 기반 생태계 전략을 실행해 유기적이고 점진적인 시장 확대를 도모하는 것이 핵심"이라고 말했다.

자세한 내용은 PwC컨설팅 홈페이지에서 볼 수 있다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>