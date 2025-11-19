본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

경북 의성서 노부부 숨진 채 발견…40대 사위도 부산서 사망

허미담기자

입력2025.11.19 20:48

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"모든 가능성 배제하지 않고 수사 중"

경북 의성의 한 주택에서 노부부가 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.


연합뉴스와 경북경찰청에 따르면 19일 오전 8시5분께 의성군 의성읍 한 빌라에서 70대 남성 A씨와 60대 부인 B씨가 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다. 경찰은 현재 타살 가능성에 무게를 두고 조사 중이다.

앞서 경찰은 이날 오전 2시50분께 부산에 사는 노부부의 40대 사위 C씨가 실종됐다는 신고를 접수하고 관련 수사를 벌여왔다.


경북 의성서 노부부 숨진 채 발견…40대 사위도 부산서 사망
AD
원본보기 아이콘

경찰은 C씨 행적을 추적하던 중 "부모님과도 연락이 닿지 않는다"는 C씨 아내의 신고에 따라 노부부의 주소지인 의성군에서 이들이 숨져있는 것을 확인했다. 이후 경찰은 이날 오전 10시50분께 사위 C씨가 부산의 한 모텔에서 숨져있는 것을 발견했다.


경찰 관계자는 "발견된 유서는 없다"며 "모든 가능성을 배제하지 않고 수사하고 있다"고 밝혔다.




허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 가야 하나" K-공장 덮친 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

셀트리온 서정진 "M&A 추진 1곳과 협의…'신약기업' 전환 가속"

새로운 이슈 보기