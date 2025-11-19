본문 바로가기
[속보]서울중앙지검장에 박철우…대검 반부패부장에 주민철 임명

허경준기자

입력2025.11.19 10:56

수정2025.11.19 11:00

[속보]서울중앙지검장에 박철우…대검 반부패부장에 주민철 임명
허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
