상장 VC 3분기 실적 희비 교차…'성과보수·지분법이익'이 갈랐다

에이티넘, 매출 2배·영업익 3배 폭증

LB인베도 견고한 성장세 보여

미래에셋·DSC·스톤브릿지·SV 등은 부진

신규 펀드자금 증가세에 기대감↑

코스닥 상장 벤처캐피털(VC)들이 올해 3분기 실적에서 뚜렷한 희비를 보였다. 일부 VC는 실적이 대폭 오르며 퀀텀 점프에 성공했지만, 일부는 지난해 대비 부진한 성적을 거둬 운명이 엇갈렸다. 성과보수와 지분법이익이 실적을 가르는 핵심 요인으로 작용했다.

에이티넘·LB인베, 고속 질주로 외형 성장

18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 에이티넘인베스트 에이티넘인베스트 021080 | 코스닥 증권정보 현재가 2,610 전일대비 20 등락률 -0.76% 거래량 301,392 전일가 2,630 2025.11.17 15:30 기준 관련기사 두나무·네이버 합병에 고심하는 VC, 수익 극대화 전략은[Why&Next]주식시장 활기에 상장 VC 실적도 '껑충'[실전 재테크]”신정부 정책 수혜” 벤처캐피털 주식 투자해볼까 전 종목 시세 보기 close 는 3분기 누적 매출액이 지난해 255억원에서 올해 547억원으로 두 배 이상 급증했고, 영업이익은 96억원에서 314억원으로 세 배 이상 폭증하며 상장 VC 중 돋보이는 실적을 기록했다. 성과보수 증가가 이 같은 성장세의 결정적 요인으로 작용했다. 27억원에서 270억원으로 10배 급증했다. 지분법이익 역시 7억원에서 93억원으로 크게 늘어났다.

LB인베스트먼트 LB인베스트먼트 309960 | 코스닥 증권정보 현재가 5,320 전일대비 20 등락률 +0.38% 거래량 50,939 전일가 5,300 2025.11.17 15:30 기준 관련기사 [특징주]LB인베, 노타 IPO 흥행에 6%대↑주식시장 활기에 상장 VC 실적도 '껑충'LB인베스트먼트, 3030억 규모 펀드결성…AUM 1조5000억 돌파 전 종목 시세 보기 close 역시 견고한 성장세를 보였다. 3분기 누적 매출은 지난해 136억원에서 올해 203억원으로, 영업이익은 24억원에서 89억원으로 크게 증가했다. LB인베는 성공적인 펀드 운용을 통해 성과보수가 21억원에서 42억원으로 2배 증가했으며, 관리보수도 82억원에서 90억원으로 늘어 수익 기반을 다졌다. 특히 LB글로벌익스팬션투자조합, 충북창조경제혁신펀드 등의 내부수익률이 기준수익률을 초과해 성과보수(각각 20억원, 13억원)를 수령한 것이 주효했다.

HB인베스트먼트 HB인베스트먼트 440290 | 코스닥 증권정보 현재가 2,070 전일대비 55 등락률 -2.59% 거래량 172,153 전일가 2,125 2025.11.17 15:30 기준 관련기사 HB인베 "누적 추천기업 23개·선정 18개…상생형 스케일업 플랫폼 진화"주식시장 활기에 상장 VC 실적도 '껑충'[상장 VC 대해부]⑨‘달바 잭팟’ 터뜨린 HB인베, 1兆클럽 향해 순항중 전 종목 시세 보기 close 는 성과보수가 감소했음에도 선방했다. 매출액은 105억원에서 126억원으로 증가했으며, 영업이익도 50억원에서 59억원으로 늘었다. 이는 지분법이익이 27억원에서 42억원으로 크게 뛰고, 관리보수가 52억원에서 66억원으로 증가했기 때문이다. 린드먼아시아 린드먼아시아 277070 | 코스닥 증권정보 현재가 4,735 전일대비 305 등락률 -6.05% 거래량 55,424 전일가 5,040 2025.11.17 15:30 기준 관련기사 [실전 재테크]”신정부 정책 수혜” 벤처캐피털 주식 투자해볼까[특징주]린드먼아시아, 페르소나AI 인터넷·GPU 없이 고성능AI 구현…투자 이력 부각↑시총 1000억 이상 상장VC, 연초 대비 절반으로 '뚝' 전 종목 시세 보기 close 도 올해 3분기 매출 47억원, 영업이익 22억원을 기록하며 전년 대비 성장세를 보였다.

미래에셋벤처·DSC 등 실적 '브레이크'

반면, 다수 VC는 실적이 뒷걸음질 치며 숨 고르기에 들어갔다. 미래에셋벤처투자 미래에셋벤처투자 100790 | 코스닥 증권정보 현재가 8,200 전일대비 170 등락률 +2.12% 거래량 79,833 전일가 8,030 2025.11.17 15:30 기준 관련기사 미래에셋벤처투자, 하반기 IPO 구체적인 일정 줄줄이 확정…"회수 시계 켜졌다"미래에셋벤처투자, 하반기 상장 앞둔 투자 포트폴리오…"최소 3배 투자회수 기대"미래에셋벤처투자, 신한벤처투자와 컨소시엄 구성 '기술혁신전문펀드 6호' 위탁운용사 선정 전 종목 시세 보기 close 는 매출액이 1309억원에서 1260억원으로 소폭 감소했으며, 영업이익도 212억원에서 129억원으로 줄어들며 부진했다. DSC인베스트먼트 DSC인베스트먼트 241520 | 코스닥 증권정보 현재가 6,880 전일대비 10 등락률 -0.15% 거래량 318,614 전일가 6,890 2025.11.17 15:30 기준 관련기사 두나무·네이버 합병에 고심하는 VC, 수익 극대화 전략은[Why&Next]DSC인베, 플레이브·QWER 등 서브컬처 투자 성과[특징주]퓨리오사AI 유니콘 등극…DSC인베스트먼트, 4%대↑ 전 종목 시세 보기 close 는 매출액이 278억원에서 246억원으로 감소했고, 영업이익 역시 92억원에서 61억원으로 축소됐다. 성과보수, 관리보수, 단기매매증권평가이익 등이 고루 소폭 감소한 것이 원인으로 분석된다.

스톤브릿지벤처스 스톤브릿지벤처스 330730 | 코스닥 증권정보 현재가 5,030 전일대비 30 등락률 +0.60% 거래량 87,013 전일가 5,000 2025.11.17 15:30 기준 관련기사 'AI 3000억 투자' 스톤브릿지벤처스 "회수 빅사이클 진입…엑시트 시작"[상장VC 대해부]⑦올해는 AI 회수 집중…'엑시트 전문가' 스톤브릿지벤처스[실전 재테크]”신정부 정책 수혜” 벤처캐피털 주식 투자해볼까 전 종목 시세 보기 close 는 지분법이익이 5억원에서 55억원으로 크게 증가했음에도 관리보수와 성과보수가 나란히 감소하면서 매출액이 148억원에서 140억원으로 줄었고, 영업이익도 55억원에서 49억원으로 감소세를 보였다. SV인베스트먼트 SV인베스트먼트 289080 | 코스닥 증권정보 현재가 1,672 전일대비 3 등락률 -0.18% 거래량 122,572 전일가 1,675 2025.11.17 15:30 기준 관련기사 BTS 데뷔 전 하이브에 40억 투자 '1080억' 회수한 SV인베…또 대박 날까[상장 VC 대해부]①[실전 재테크]”신정부 정책 수혜” 벤처캐피털 주식 투자해볼까"한국에 투자할 스타트업 없다" 해외영토 넓히는 국내 VC 전 종목 시세 보기 close 는 성과보수는 소폭 늘었으나, 지분법이익이 36억원에서 3억원으로 대폭 줄어들면서 매출액이 127억원에서 108억원으로 줄었다. 다만, 영업손실 폭은 24억원에서 16억원으로 개선됐다.

VC들의 개별 실적은 엇갈렸지만, 벤처투자업계 전반의 신규 투자자금 유입은 호조를 보이며 기대감을 키우고 있다. 한국벤처캐피탈협회(VC협회)에 따르면 올해 1월부터 9월까지 신규 결성된 펀드는 총 195개이며, 약정액은 4조 8144억원으로 지난해 같은 기간 대비 7.5% 증가했다. 현재 VC들이 운용 중인 펀드는 총 2304개, 약정액은 65조 80억원에 달한다.

한 대형 VC 관계자는 "신규 펀드 자금이 늘어나면 VC들의 주요 수익원 중 하나인 관리보수의 기반이 두터워지는 계기가 될 수 있다"며 "향후 성공적인 투자 회수까지 할 경우, 성과보수와 지분법이익이 크게 증가해 VC들의 실적을 견인할 수 있다"고 설명했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



