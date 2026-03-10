[특징주]'자사주 소각' DSC인베스트먼트, 장 초반 4%대↑

자사주 40만주를 소각하기로 한 벤처캐피털(VC) DSC인베스트먼트 DSC인베스트먼트 close 증권정보 241520 KOSDAQ 현재가 15,960 전일대비 850 등락률 +5.63% 거래량 423,018 전일가 15,110 2026.03.10 09:45 기준 관련기사 상장 VC 3분기 실적 희비 교차…'성과보수·지분법이익'이 갈랐다 두나무·네이버 합병에 고심하는 VC, 수익 극대화 전략은[Why&Next] DSC인베, 플레이브·QWER 등 서브컬처 투자 성과 전 종목 시세 보기 의 주가가 장 초반 강세다.

10일 오전 9시36분 기준 DSC인베스트먼트는 전일 대비 4.77%(720원) 오른 1만5820원에 거래되고 있다. 주가는 장중 1만6290원까지 올랐다.

DSC인베스트먼트는 전날 전자공시시스템(DART)를 통해 보통주 40만주를 소각하기로 했다고 공시했다. 1주당 가액은 500원이며, 소각 예정 금액은 13억3098만5403원이다. 발행주식총수는 보통주 2700만주다. 소각 예정일은 오는 31일이다.

AD

한편 DSC인베스트먼트는 퓨리오사AI의 핵심 투자사로 알려져 주목받고 있다.

Advertisement

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>