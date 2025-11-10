[특징주]LB인베, 노타 IPO 흥행에 6%대↑

LB인베스트먼트 LB인베스트먼트 309960 | 코스닥 증권정보 현재가 5,730 전일대비 400 등락률 +7.50% 거래량 484,803 전일가 5,330 2025.11.10 09:31 기준 관련기사 주식시장 활기에 상장 VC 실적도 '껑충'LB인베스트먼트, 3030억 규모 펀드결성…AUM 1조5000억 돌파[실전 재테크]”신정부 정책 수혜” 벤처캐피털 주식 투자해볼까 전 종목 시세 보기 close 가 10일 장 초반 강세다. 인공지능(AI) 최적화 기업 노타가 상장 닷새 만에 시가총액 1조원을 돌파하자, 초기부터 노타에 투자한 LB인베스트먼트에 관심이 쏠린 영향이다

이날 오전 9시30분 기준 LB인베스트먼트는 전 거래일 대비 360원(6.75%) 오른 5690원에 거래되고 있다.

이는 지난 3일 코스닥에 상장한 노타의 주가는 상장 직후 5거래일 만에 대비 500% 이상 급등하며 시가총액 1조원을 돌파하자, 노타에 초기 투자를 이어온 벤처캐피탈(VC)에 투심이 몰린 것으로 풀이된다.

LB인베스트먼트는 노타의 투자 유치 라운드 시리즈A부터 시리즈C까지 누적 107억원을 투자했다. 상장 당시 지분율은 10% 정도다. 상장 직후 장내 매도로 70만주를 약 240억원에 처분했다.

7일 종가로 계산하면 잔여 지분가치가 863억원에 달한다. 이미 장내 매도로 투자원금 2배 이상을 회수한 상태에서 향후 잔여 지분을 모두 회수하면 10배 이상의 수익 달성이 가능할 전망이다.





이승진 기자



