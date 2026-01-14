스톤브릿지벤처스 "'회수 사이클' 본격화… IPO 후보군 다수 대기"

리브스메드 회수 시작, IPO 파이프라인 다수

"신규 AI펀드 결성 효과까지 가시화"

스톤브릿지벤처스 스톤브릿지벤처스 330730 | 코스닥 증권정보 현재가 5,040 전일대비 45 등락률 +0.90% 거래량 10,052 전일가 4,995 2026.01.14 09:23 기준 관련기사 "제조 현장서 돈버는 AI"…앰버로드, 에코프로머티리얼즈 비용절감 실증상장 VC 3분기 실적 희비 교차…'성과보수·지분법이익'이 갈랐다'AI 3000억 투자' 스톤브릿지벤처스 "회수 빅사이클 진입…엑시트 시작" 전 종목 시세 보기 close 가 지난해 운용한 펀드에서 역대 최대의 회수 실적을 기록한 데 이어, 올해 본격적인 '회수 사이클' 국면에 진입할 것으로 기대된다.

14일 스톤브릿지벤처스에 따르면, 회사는 작년 말 코스닥에 상장한 리브스메드에 대해 올해부터 본격적으로 회수 모드로 전환했고 여기에 노타, 엔비알모션 등 일부 포트폴리오의 경우 매각 제한(보호예수)이 있는 잔여 지분도 있다.

신규 회수 후보군도 다수 대기 중이다. 글로벌 제약사 사노피와 대형 기술이전 계약을 체결한 아델, 아시아 최대 특허 수익화 기업(NPE) 아이디어허브, 무신사, 업스테이지, 피스피스스튜디오 등 대어급 포트폴리오들이 회수 후보로 꼽힌다.

또한 니어스랩, 매드업, 올거나이즈(Allganize, 일본 상장) 등 인공지능(AI), 첨단제조 등 전방위 산업군에서 기업공개(IPO)가 다수 예정돼, 회수 사이클이 당초 예상보다 더 길게 이어질 것으로 예상된다. 특히 바이오 섹터에서 아델 외에도 인제니아테라퓨틱스, 넥스아이 등 포트폴리오가 상장 절차를 준비 중이다.

긍정적인 회수 실적은 향후 투자재원 확보 및 관리보수 증가에 기여할 것으로 전망된다. 스톤브릿지벤처스가 운용하는 여러 펀드가 기준수익률을 초과했으며, 신규 결성 중인 AI 펀드도 펀딩 6개월 만에 최소 결성금액 2000억원을 초과한 LOC(출자확약서)를 확보했다.

유승운 스톤브릿지벤처스 대표는 "상장 후 펀드에서 회수가 진행 중인 포트폴리오와 대기 중인 다수의 회수 파이프라인을 고려하면 회수 사이클이 확장될 것으로 기대된다"며 "단순한 일회성 회수가 아닌 중장기적인 수익성 개선으로 이어질 수 있도록 운용과 리스크 관리에 더욱 집중하겠다"라고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



