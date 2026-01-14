본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]SV인베스트먼트, 리벨리온 상장 기대감에 4%↑

이승진기자

입력2026.01.14 09:52

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

14일 SV인베스트먼트 가 강세다. 주요 투자사 중 하나인 리벨리온이 글로벌 빅테크 기업의 주목을 받는 가운데, 기업공개(IPO) 기대감도 커지면서다.


SV인베스트먼트는 이날 오전 9시48분 전 거래일 대비 76원(4.01%) 오른 1970원에 거래되고 있다.

[특징주]SV인베스트먼트, 리벨리온 상장 기대감에 4%↑
AD
원본보기 아이콘

SV인베스트먼트는 데이터센터향 추론 AI 반도체를 설계하는 팹리스 스타트업 리벨리온의 핵심 투자사 가운데 하나다.


SV인베스트먼트는 국내 벤처캐피탈(VC) 가운데 가장 많은 금액인 400억원을 리벨리온에 투자했다. 하우스가 단일 기업에 400억원에 달하는 투자를 집행한 것은 리벨리온이 처음이다.


설립 5년 만에 리벨리온은 국내외 투자자로부터 약 6500억원을 유치하며 기업가치 2조원 규모의 유니콘으로 성장했다.

지난해 7월부터 리벨리온은 삼성증권을 주관사로 선정해 올해 기업공개(IPO) 청구를 목표로 하고 있다. 지정감사도 2024년과 지난해까지 2년째 진행 중이다. 미국 나스닥 상장도 계획하고 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중

유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"

정체불명의 '폭로 계정'에 학폭 영상 또 떴다...일본 사회 파장 '일파만파'

'돼지그림' 커피잔 받아든 보안관 "이건 모욕" 발끈 …美 스타벅스 결국

10억미만 ‘똘똘한 한채’ 없나…호가 치솟는 노원 재건축 단지

경찰, '비위 의혹' 김병기 자택 등 6곳 압수수색

새로운 이슈 보기