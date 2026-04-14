똑똑, LP 전용 관리 시스템 'LPworks' 공개…"보고 넘어 관리로"

데이터 기반 펀드 관리

출자·배분부터 통계까지 통합 지원

28~29일 쇼케이스 개최

DSC인베스트먼트 DSC인베스트먼트 close 증권정보 241520 KOSDAQ 현재가 15,470 전일대비 1,560 등락률 +11.21% 거래량 2,323,775 전일가 13,910 2026.04.14 10:22 기준 관련기사 [특징주]'자사주 소각' DSC인베스트먼트, 장 초반 4%대↑ 상장 VC 3분기 실적 희비 교차…'성과보수·지분법이익'이 갈랐다 두나무·네이버 합병에 고심하는 VC, 수익 극대화 전략은[Why&Next] 전 종목 시세 보기 자회사 똑똑이 기관출자자의 효율적인 펀드 관리와 의사결정을 돕는 소프트웨어형 서비스(SaaS) 'LPworks(엘피웍스)'를 출시했다고 14일 밝혔다.

이날 똑똑 관계자는 "기존 시스템은 보고를 전달하는 채널에 가까웠다면, LPworks는 LP가 데이터를 기반으로 능동적으로 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는 시스템"이라며 이같이 밝혔다.

LPworks는 운용사의 보고 내용을 단순히 전달받는 수준을 넘어 출자와 배분, 포트폴리오 관리, 의사결정 이력 및 통계 분석까지 한 번에 처리할 수 있는 데이터 기반 시스템이다. 그간 국내 벤처투자 시장의 성장세에 비해 기관출자자(LP)의 업무 환경은 여전히 보고서 위주의 아날로그 방식에 머물러 있다는 지적을 받아왔다. LPworks는 이러한 불편을 해소하고 체계적인 데이터 관리를 지원하기 위해 설계됐다.

기존에는 운용사로부터 받은 PDF나 엑셀 파일을 개별 관리하면서 데이터가 단절되거나 과거 이력을 파악하기 어려운 한계가 있었다. LPworks는 벤처캐피털(VC) 시스템과 연동된 데이터를 바탕으로 출자자가 직접 정보를 조회하고 활용할 수 있도록 구현했다.

해당 시스템은 LP의 핵심 업무인 ▲출자금 납입 요청 대응 ▲포트폴리오 사후 관리 ▲투자심의 및 총회 의사결정 ▲자금 계획 관리 ▲통계 분석 등을 통합 지원한다. 출자금 납입 요청이 오면 해당 조합의 투자 현황과 재무 정보, 과거 이력을 한 화면에서 대조할 수 있다. 또 투자 기업의 상장이나 부도 등 특이 사항이 발생할 경우 관련 데이터를 즉시 확인할 수 있어 기민한 사후 관리가 가능하다.

데이터 활용도 역시 대폭 높였다. 축적된 정보를 바탕으로 운용사별 성과나 섹터별 비중, 자금 흐름 등의 통계를 실시간으로 생성하며 사용자가 맞춤형 대시보드를 구성할 수도 있다. 수작업으로 엑셀을 취합하던 기존 방식과 차별화되는 지점이다. 아울러 출자자와 운용사 간 양방향 소통 기능을 갖춰 시스템 내에서 필요한 자료를 직접 요청하고 회신받을 수 있다.

윤건수 DSC인베스트먼트 대표는 "모험자본 시장 규모가 연간 10조원 단위로 급성장했지만, 관련 검증 체계는 여전히 과거 수준"이라며 "국민성장펀드 등 국민 세금이 VC 업계로 대거 유입되고 있는 만큼, 똑똑은 단순한 업무 도구가 아니라 VC 업계의 투명성과 신뢰를 확보하기 위한 데이터 기반 시스템"이라고 설명했다.

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한편 똑똑은 DSC인베스트먼트가 2022년 5월 VC의 ERP(전사적자원관리) 시스템 구축을 위해 2022년 5월 설립한 회사다. 똑똑은 오는 28~29일 여의도 파크원에서 쇼케이스를 열고 기관출자자들에게 실제 시스템 시연과 주요 기능을 소개할 예정이다. 이미 운영 중인 VCworks, STworks와 LPworks를 연계해 스타트업과 운용사, 출자자를 잇는 데이터 생태계를 구축한다는 구상이다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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