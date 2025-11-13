황정아 "대전에 우주항공청 연구개발본부·우주항공산업진흥원 설치돼야"

14일 '우주항공청 연구개발본부 설치와 우주 연구개발 활성화 방안' 정책토론회 개최

사진=황정아 국회의원실 제공 AD 원본보기 아이콘

황정아 국회의원은 "우주 패권 경쟁 시대를 맞은 지금은 미래 안보와 우주 주권을 확보할 우주항공 연구개발 역량을 결집해야 하는 중차대한 시점"이라며 "분산된 우주항공 R&D 기능을 조정하고 산학연이 공동으로 참여할 수 있는 최적의 연구개발 환경인 대전에 우주항공청 연구개발본부, 우주항공산업진흥원 등이 설치돼야 한다"고 밝혔다.

이와 관련 더불어민주당 황정아 의원(대전 유성구을)이 14일 오후 2시 국회 의원회관 제9간담회의실에서 '우주항공청 연구개발본부 설치와 우주 연구개발 활성화 방안' 정책토론회를 개최한다.

이번 토론회는 황정아·박범계·조승래·장철민·박용갑·박정현·장종태·이주희 국회의원과 대전광역시가 주최하고, 우주항공청이 후원한다.

토론회는 먼저, '우주청 연구개발 기능 제고를 위한 입지 방안'을 주제로 양준석 대전연구원 책임연구원이 발표한다.

이어 허환일 충남대학교 항공우주공학과 교수가 좌장을 맡아 토론을 이끌어나간다. 토론에는 ▲사공영보 ㈜솔탑 대표(대전뉴스페이스발전협의회장) ▲윤효상 KAIST 항공우주공학과 교수 ▲신의섭 전북대학교 항공우주공학과 교수 ▲이문식 ETRI 위성통신연구본부 본부장 ▲양준석 대전연구원 책임연구원 ▲장길수 대전과학산업진흥원 전략기획부장 ▲이재형 우주항공청 기획조정관이 참여해 우주청 연구개발본부 설치의 필요성과 정책 거버넌스 재정립 등에 대해 다양한 의견을 제시할 예정이다.

황정아 의원은 "대표 발의한 우주청 연구개발본부 설치법을 신속하게 통과시키는 등 앞으로 국회에서 우주항공 R&D 역량 제고를 위한 입법·정책적 지원에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>