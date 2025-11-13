본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

태백시, 65세 이상 어르신 '버스 무료 이용사업' 시행…어르신 이동권 보장

이종구기자

입력2025.11.13 09:14

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

태백시, 2026년 1월 1일부터 시행

강원도 태백시(시장 이상호)는 교통약자의 이동 편의를 높이고 노인 복지를 증진하기 위해 2026년 1월 1일부터 65세 이상 어르신을 대상으로 '버스 무료 이용사업'을 시행한다고 13일 밝혔다.

65세 이상 어르신 대상 '버스 무료 이용사업' 시행 안내문. 태백시 제공

65세 이상 어르신 대상 '버스 무료 이용사업' 시행 안내문. 태백시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 태백시에 주민등록이 되어 있는 만 65세 이상 시민이면 누구나 신청할 수 있으며, 지원 대상은 약 1만2000명으로 예상된다.


어르신들은 전용 '교통복지카드'를 통해 월 20회까지 시내버스를 무료로 이용할 수 있다. 무료 이용 횟수를 초과할 경우에는 자부담을 통해 이용이 가능하다. 카드는 일반 교통카드와 동일한 방식으로 현금 충전 및 사용이 가능하며, 무료 이용 횟수는 매월 1일 자동 초기화된다.

카드 발급 신청은 11월 24일부터 주소지 동 행정복지센터에서 접수하며, 원활한 민원 처리를 위해 첫 주는 출생연도 끝자리별 요일제로 운영된다. 이후에는 요일제 구분 없이 상시 접수할 수 있다.


신청 요일은 ▲월요일(1·6년생) ▲화요일(2·7년생) ▲수요일(3·8년생) ▲목요일(4·9년생) ▲금요일(5·0년생)이며, 65세 생일 한 달 전부터 신청할 수 있다. 올해는 1960년생까지 신청할 수 있다.


시는 12월부터 교통복지카드를 순차적으로 배부하고, 발급된 카드는 2026년 1월 1일부터 사용할 수 있다.

태백시 관계자는 "이번 시내버스 무료 이용사업은 어르신들의 교통비 부담을 덜고 안전한 이동권을 보장하는 것은 물론, 여가활동과 지역경제 참여 확대에도 도움이 될 것"이라고 밝혔다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"신축 너무 비싸" 서울 집값, 20년 넘은구축과 10년 내 준신축이 이끌었다

"트럼프, 피해자와 내집서 수시간 보내"…성착취범 엡스타인 메일 공개

새로운 이슈 보기