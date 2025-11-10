현대캐피탈, 현대차 앱 '내차 금융관리' 서비스 출시

마이현대·기아·마이제네시스 앱 고객 대상

현대캐피탈은 현대자동차그룹 애플리케이션에서 쓸 수 있는 '내 차 금융관리' 서비스를 출시했다고 10일 밝혔다.

마이데이터 2.0을 기반으로 내 차량과 관련된 모든 금융 정보를 확인할 수 있도록 했다.

현대차그룹 마이현대, 기아(Kia), 마이 제네시스(MY GENESIS) 앱 고객은 앱에서 자동차 관련 대출과 보험 정보를 한눈에 볼 수 있다. 이미 쓰는 자동차 금융 상품에 대한 맞춤형 할인이나 상환 일정, 금리 조건 등도 안내 받을 수 있다.

현대캐피탈은 서비스 론칭을 기념해 풍성한 혜택을 선물하는 럭키드로우 이벤트를 다음 달 2일까지 진행한다. 현대차그룹 앱으로 자산관리 서비스에 새로 가입하는 고객이 대상이다.

추첨을 통해 현대차 팰리세이드와 기아 K8, 제네시스 G80, 신세계 상품권, GS 칼텍스 주유상품권 등을 준다. 참가자는 각 차량 앱 중 한 곳에서 한 번만 참여할 수 있다.

현대캐피탈 관계자는 "내 차 금융관리 서비스로 고객이 현대차그룹 앱에서 보다 편리하고 안전하게 자동차 금융 서비스를 활용할 수 있게 됐다"며 "현대차그룹 차량 이용 고객이 수준 높은 원스톱 디지털 경험을 하도록 힘을 보탤 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



