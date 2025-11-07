메타 이어 MS도 '초지능' 팀 신설…술레이만이 지휘

오픈AI 지배구조 개편에 개발제한 해제

인간 중심 초지능 추구

메타에 이어 마이크로소프트(MS)도 인간을 능가하는 '초지능'(Superintelligence) 연구·개발에 착수했다.

무스타파 술레이만 MS AI그룹(MAI) 최고경영자(CEO)는 6일(현지시간) 공식 블로그를 통해 "내가 이끄는 MAI 초지능 팀을 신설했다"며 "이곳이 세계 최고의 AI 연구·개발 장소가 되길 바란다"고 밝혔다.

오픈AI가 기업의 목표로 삼고 있는 범용인공지능(AGI)이 모든 부문에서 인간과 유사한 수준을 보유한 AI라면, 초지능은 이를 넘어서는 수준의 AI를 의미한다.

MS가 초지능(AGI) 개발 계획을 본격적으로 내놓은 것은 최근 오픈AI의 공익법인(PBC) 전환 과정에서 그동안 발목을 잡고 있던 지배구조 문제가 풀렸기 때문이다.

MS는 2019년 오픈AI에 투자하면서, 오픈AI가 개발한 AI 모델에 대한 사용권을 확보하는 대신 해당 기술을 활용해 자체적으로 AGI를 개발하지 않겠다는 조건을 계약에 포함시켰다. 그러나 최근 오픈AI가 비영리 재단 중심의 구조를 개편하면서 관련 조항이 수정됐고, 이로써 MS도 독자적으로 초지능 개발에 나설 수 있게 된 것이다.

MS는 이를 예상한 듯 2022년 회사를 떠난 딥마인드 공동창업자인 술레이만을 지난해 3월 다시 영입해 'MAI' 조직을 꾸렸다.

다만 술레이만 CEO는 이날 발표에서 "MS AI는 '인간 중심 초지능'(HSI)을 지향한다"고 밝혔다.

이어 자신이 이끄는 팀의 임무는 "방향성 없는 기술적 목표나 공허한 도전, 단지 거기 있으니까 오르는 산이 아니라 구체적인 현실의 문제를 해결하되 그 과정이 현실에 기반을 두고 통제할 수 있도록 하기 위한 것"이라며 "우리는 AGI 경쟁이라는 서사를 거부한다"고 강조했다.

그는 HSI의 사례로 인간을 돕는 'AI 동반자'와 '의료 초지능', '청정에너지 AI' 등을 거론했다.

앞서 메타도 지난 7월 '메타 초지능 연구소'(MSL)를 설립했다.





