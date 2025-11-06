[포토] '서울시문화원엑스포'찾은 오세훈 시장

오세훈 서울시장이 5일 서울 광화문광장에서 열린 '제9회 2025 서울시 문화원 엑스포'에서 축사를 하고 있다.







