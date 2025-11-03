웅진프리드라이프, 노블레스 수현과 '싱글 100 크리스마스 파티' 진행

오는 29일까지 신청 가능

웅진프리드라이프는 자사 상조상품 가입 고객을 대상으로 '싱글 100 크리스마스 파티' 초청 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 웅진프리드라이프의 고객 생애 전반을 케어하는 '토털 라이프케어 서비스'의 일환으로 기획됐다. MZ세대(밀레니얼+Z세대)에게 연말의 설렘과 새로운 만남의 가치를 신뢰할 수 있는 방식으로 전달하기 위해 결혼정보회사 노블레스가 주최하는 '싱글 100 크리스마스 파티' 초청권(45만원 상당) 5매를 추첨을 통해 제공한다.

파티는 다음 달 27일 오후 6~10시까지 롯데호텔 서울에서 열린다. 응모 대상은 웅진프리드라이프 상조상품 가입 고객(본인 및 20~30대 미혼 자녀)으로, 웅진프리드라이프 공식 채널을 통해 결혼정보 서비스 전환 문의만 해도 응모 자격이 주어진다.

웅진프리드라이프 관계자는 "연말의 설렘을 가장 신뢰할 수 있는 만남 문화로 연결해 고객이 새로운 인연과 잊지 못할 기억을 만들 수 있도록 준비했다"며 "노블레스 수현과의 협력을 통해 성혼부터 웨딩까지 이어지는 차별화된 라이프케어 혜택을 더욱 넓혀가겠다"고 했다.





