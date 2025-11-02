한림대, AI 고등교육 혁신 성과 공유 'HALLYM AI FESTA 2025' 성료

한림대학교, 'HALLYM AI FESTA 2025' 성료

AI 고등교육 혁신·KELI 협의체 출범 통한 국제 확산의 장 마련

한림대학교(총장 최양희)는 지난 10월 29일부터 31일까지 3일간 캠퍼스라이프센터와 레크리에이션센터에서 개최된 'HALLYM AI FESTA 2025'를 성황리에 마무리했다.

한림대학교가 지난 10월 29일 캠퍼스라이프센터와 레크리에이션센터에서 'HALLYM AI FESTA 2025' 개막식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

한림대학교가 주최하고 에듀테크소프트랩사업단과 AI융합연구원이 공동 주관한 이번 행사에는 춘천시, 한국교육학술정보원(KERIS), 국내·외 26개 대학, 3개 유관기관, 15개 실증기업 관계자 등 총 442명이 참석했다.

이번 행사는 'Grow with AI, Lead with Humanity'를 주제로, KELI(K-University AI EduTech and Learning Initiative) 협의체의 출범 예고와 함께, AI 기반 고등교육 혁신 성과를 공유하고, 대학·산업·정부가 함께 AI 고등교육 생태계를 구축하는 국제적 협력 기반을 마련하는 계기가 되었다.

특히 행사 3일간 △고등교육 에듀테크 소프트랩 페어 △고등교육 에듀테크 소프트랩 AI 코스웨어 활용 고등교육과정 수강 후기 전시회 △글로컬대학30 한림 AI 교육 서비스 데모 부스가 상시 운영돼 다채로움을 선사했다.

1일차(10월 29일) 개막식에서는 △개회사(고영웅 에듀테크소프트랩사업단장) △환영사(최양희 한림대학교 총장) △AI 전문가 강연(유튜버 과학드림, 1분과학) △강원특별자치도 로컬 문제해결을 위한 에듀테크 소프트랩 AI 해커톤 대회가 진행되었다.

2일차(10월 30일) KELI 발대식 기념 국제 심포지엄에서는 △1EdTech 최고 아키텍트(Chief Architect) 팀 쿠퍼(Tim Couper)의 기조강연 △KELI 비전 발표(고영웅 KELI준비위원장) △고등교육 애듀태크 소프트랩 구축 및 운영 사업 설명(간진숙 에듀테크소프트랩사업부단장) △AI를 통한 고등교육의 전환 주제 발표(김석원 AI에듀테크센터 연구교수 외) △AI를 활용한 교육 사례 발표(Prof. Torsten Sander, Ostfalia University of Applied Sciences 외) △AI를 활용한 교육 사례 발표(Prof. Claudia Diers-Lienke, The Hague University of Applied Sciences 외) 등 다양한 발표가 이어졌다.

3일차(10월 31일)에는 △AI 전문가 Talk Concert(박태웅 한빛미디어 이사회 의장, 박진호 구글 클라우드 코리아 영업대표, 황현석 한림대학교 경영학과 교수, 이선호(엑소쌤) 과학커뮤니케이터) △한림 미래교육 세미나(박현제 AI에듀테크센터장)가 개최되었다.

최양희 총장은 "AI와 사람이 함께 성장하는 고등교육의 미래를 실현하기 위한 뜻깊은 자리였다"며, "한림대학교는 K-University 모델을 기반으로 대한민국 고등교육의 혁신을 주도해 나가겠다"고 말했다.

이번 행사를 기획한 고영웅 에듀테크소프트랩사업단장은 "AI 시대 교육의 핵심은 기술이 아닌 사람의 성장에 있다"며, "KELI 협의체를 통해 대학·기관·기업이 상호 연계된 AI 고등교육 생태계를 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 한림대학교는 2023년 글로컬대학30과 2024년 교육부와 한국교육학술정보원(KERIS)이 주관하는 『고등교육 에듀테크 소프트랩 구축 및 운영 사업』의 운영대학으로 연이어 선정되며, 'AI 교육 기반 창의융합인재를 양성하는 열린 대학'이라는 비전을 현실로 구현해 가고 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>