한ㆍ미 조선업 협력 본격화…‘MASGA’ 수혜로 국내 조선주 중장기 모멘텀 강화

한·미 간 조선업 협력이 본격화되면서 국내 조선업체들의 중장기 성장 기대감이 커지고 있다. 미국의 'MASGA(조선업 재건)' 프로젝트 참여가 확정되며, 국내 주요 조선사가 대미 투자와 함께 선박금융·RG 지원을 통해 미국 시장 진출에 속도를 낼 전망이다.

특히 미국 해군의 대규모 함정 건조 계획과 함께, 향후 상선 및 군함 시장으로 수주 기회가 확대될 것으로 예상된다. 정부 차원의 협력과 규제 완화 논의가 이어지는 가운데, 조선업은 글로벌 공급망 재편의 핵심 수혜 산업으로 부상하고 있다. 전문가들은 "한국 조선업의 기술력과 생산 효율성이 미국 시장에서 경쟁력을 확보하며, 중장기 업황 개선 흐름이 지속될 가능성이 높다"고 평가했다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

삼익제약 삼익제약 014950 | 코스닥 증권정보 현재가 16,500 전일대비 1,800 등락률 -9.84% 거래량 1,169,432 전일가 18,300 2025.11.03 09:22 기준 관련기사 [특징주]삼익제약, 상장 연이틀 상한가 전 종목 시세 보기 close , 세명전기 세명전기 017510 | 코스닥 증권정보 현재가 12,245 전일대비 785 등락률 +6.85% 거래량 5,283,300 전일가 11,460 2025.11.03 09:22 기준 관련기사 [특징주]세명전기·제룡산업 등 전력설비 관련주 상한가↑[특징주]세명전기, 美 트럼프 김정은과 직접 대화 검토에 강세[특징주]세명전기, 한전 독점 송전망 건설 민간 개방…송배전 금구류 부각↑ 전 종목 시세 보기 close , 율호 율호 072770 | 코스닥 증권정보 현재가 1,052 전일대비 1 등락률 -0.09% 거래량 965,302 전일가 1,053 2025.11.03 09:22 기준 관련기사 율호, 그린수소 사업 진출율호, 탄자니아 니켈 선광 사업 추진…"완공시 연매출 500억 기대"율호 "니켈 등 핵심 광물 개발 사업 탄력…탄자니아 법인 자본금 납입 완료" 전 종목 시세 보기 close , 하나마이크론 하나마이크론 067310 | 코스닥 증권정보 현재가 28,750 전일대비 650 등락률 -2.21% 거래량 401,373 전일가 29,400 2025.11.03 09:22 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지[클릭 e종목]"하나마이크론, 3분기 뚜렷한 실적 개선 전망…목표가↑"최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로! 신용미수대환도 당일 OK! 전 종목 시세 보기 close , 경남제약 경남제약 053950 | 코스닥 증권정보 현재가 728 전일대비 62 등락률 -7.85% 거래량 1,772,726 전일가 790 2025.11.03 09:22 기준 관련기사 경남제약 칼로, 현대인을 위한 다이어트 건기식 ‘칼로-나이트 Relax’ 업그레이드 출시경남제약, 자양강장 드링크 ‘자하생력액’ 1월 매출 전년比 26%↑경남제약, 에이비엠랩과 ‘대학생 소비 데이터 분석’ MOU 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>