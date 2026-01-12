구리값 사상 최고치에 ETF 수익률 ‘껑충’…기회를 더 크게 살리려면

새해 들어 구리 가격이 급등하며 관련 ETF 수익률도 크게 상승하고 있다. 개인과 외국인 투자자의 자금 유입이 이어지면서 시장 관심이 집중되고 있다. 공급 차질 우려와 글로벌 수요 확대가 가격 상승을 뒷받침하며 투자 모멘텀을 강화하고 있다.

특히 데이터센터 증설과 AI 산업 확장 등 구조적 수요 증가가 구리 시장의 장기 성장 기대를 높이고 있다. 광산 파업과 미국 내 재고 압박 등 공급 변동성도 단기 가격 상승 요인으로 작용하고 있다. 이러한 흐름 속에서 구리 관련 투자 전략이 중장기 관점에서도 매력적일 것으로 전망된다.

모베이스전자 모베이스전자 012860 | 코스닥 증권정보 현재가 2,715 전일대비 175 등락률 +6.89% 거래량 40,552,017 전일가 2,540 2026.01.12 13:25 기준 관련기사 6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신[특징주]모베이스전자, 정부 전기차 안전 기준 BMS 포함…삼성·SK 공급 부각↑[특징주]모베이스전자, 볼보트럭 우선 파트너사…전장부품 공급 확대 검토 전 종목 시세 보기 close , 주성엔지니어링 주성엔지니어링 036930 | 코스닥 증권정보 현재가 32,700 전일대비 700 등락률 -2.10% 거래량 714,454 전일가 33,400 2026.01.12 13:25 기준 관련기사 AI 칩 첨단화에 주목받는 유리기판 관련 종목은[클릭e종목]연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금 활용 가능! 신용미수대환도 OK지지부진한 증시, 1분기 실적이 단비될까 전 종목 시세 보기 close , 에이디테크놀로지 에이디테크놀로지 200710 | 코스닥 증권정보 현재가 30,950 전일대비 450 등락률 -1.43% 거래량 276,183 전일가 31,400 2026.01.12 13:25 기준 관련기사 [클릭 e종목]"에이디테크놀로지, 확인된 본업 회복…성장 기대"대형주 '꿈틀'에 협력사 '펄쩍'…수주 잭폿 주인공 따로 있네[특징주]에이디테크, 삼성 DSP 중 가장 우수한 펀더멘털…美시장 성과 '눈앞' 전 종목 시세 보기 close , 지투지바이오 지투지바이오 456160 | 코스닥 증권정보 현재가 75,800 전일대비 5,400 등락률 -6.65% 거래량 549,541 전일가 81,200 2026.01.12 13:25 기준 관련기사 개인 vs 외인 '천스닥' 주도주 두고 동상이몽… 바이오냐 이차전지냐IBK기업은행, 혁신기업에 3년간 모험자본 2조5000억원 공급[특징주]지투지바이오, 주당 2주 배정 무상증자 소식에 강세 전 종목 시세 보기 close , 삼익제약 삼익제약 014950 | 코스닥 증권정보 현재가 18,050 전일대비 860 등락률 -4.55% 거래량 1,529,839 전일가 18,910 2026.01.12 13:25 기준 관련기사 한ㆍ미 조선업 협력 본격화…‘MASGA’ 수혜로 국내 조선주 중장기 모멘텀 강화[특징주]삼익제약, 상장 연이틀 상한가 전 종목 시세 보기 close

