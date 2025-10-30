'설탕 가격 담합'…공정위, 제당 3사 제재 절차 착수

CJ제일제당·삼양사·대한제당

공정거래법 위반 혐의 조사 마쳐

내일 심사보고서 발송 예정

공정거래위원회가 설탕 가격 담합 혐의를 받는 제당 3사에 대한 제재 절차를 밟는다.

서울 한 대형마트에 설탕이 진열돼 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

30일 업계에 따르면 공정위는 CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 230,500 전일대비 3,000 등락률 -1.28% 거래량 53,808 전일가 233,500 2025.10.30 15:30 기준 관련기사 [오늘의신상]CJ제일제당, '지역특화 김치' 3종 네이버에 출시신동빈·정용진도 뛴다…'한국의 味美' 경주 총집결CJ제일제당, '기후변화 그랜드리더스어워드' 수상 전 종목 시세 보기 close · 삼양사 삼양사 145990 | 코스피 증권정보 현재가 50,900 전일대비 600 등락률 -1.17% 거래량 12,732 전일가 51,500 2025.10.30 15:30 기준 관련기사 삼양그룹, MBTI 소재로 '스페셜티' 알렸다…신규 기업광고 200만뷰 돌파'창립 101주년' 삼양그룹, 임직원과 함께 '기업 소명' 되새겨상법 개정 청구서 날아왔다…식품사 십중팔구 '무방비'[K푸드 G리포트]⑧ 전 종목 시세 보기 close · 대한제당 대한제당 001790 | 코스피 증권정보 현재가 2,800 전일대비 30 등락률 -1.06% 거래량 373,781 전일가 2,830 2025.10.30 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 순매도에 1% 넘게 하락…코스닥은 700선 내줘[특징주]삼양사,52주 신고가…치솟는 설탕값 영향정부, 총선 앞두고 물가잡기…긴장의 식품업계 전 종목 시세 보기 close 의 공정거래법 위반 혐의 사건 조사를 마무리하고 제재 의견을 담은 심사보고서(검찰의 공소장 격)를 31일 발송할 것으로 알려졌다.

이들 업체는 최근 수년간 설탕 가격을 짬짜미한 혐의를 받는다. 총 담합 규모는 수조원 단위인 것으로 전해졌다. 앞서 주병기 공정거래위원장은 지난달 30일 국무회의에서 이달 안에 세 업체 조사를 마무리하고 제재 절차를 밟을 것이라는 뜻을 내비쳤다.

검찰은 최근 공정위에 고발 요청권을 행사하고 압수수색을 하는 등 본격 수사에 착수했다. 지난 27일에는 CJ제일제당 본부장 박모씨와 송모 부장, 삼양사 본부장인 임원 이모씨와 임원 전모씨에 대한 구속영장을 청구했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>