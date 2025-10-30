'설탕 가격 담합'…공정위, 제당 3사 제재 절차 착수

CJ제일제당·삼양사·대한제당
공정거래법 위반 혐의 조사 마쳐
내일 심사보고서 발송 예정
공정거래위원회가 설탕 가격 담합 혐의를 받는 제당 3사에 대한 제재 절차를 밟는다.
서울 한 대형마트에 설탕이 진열돼 있다. 연합뉴스
30일 업계에 따르면 공정위는 CJ제일제당 · 삼양사 · 대한제당 의 공정거래법 위반 혐의 사건 조사를 마무리하고 제재 의견을 담은 심사보고서(검찰의 공소장 격)를 31일 발송할 것으로 알려졌다.
이들 업체는 최근 수년간 설탕 가격을 짬짜미한 혐의를 받는다. 총 담합 규모는 수조원 단위인 것으로 전해졌다. 앞서 주병기 공정거래위원장은 지난달 30일 국무회의에서 이달 안에 세 업체 조사를 마무리하고 제재 절차를 밟을 것이라는 뜻을 내비쳤다.
검찰은 최근 공정위에 고발 요청권을 행사하고 압수수색을 하는 등 본격 수사에 착수했다. 지난 27일에는 CJ제일제당 본부장 박모씨와 송모 부장, 삼양사 본부장인 임원 이모씨와 임원 전모씨에 대한 구속영장을 청구했다.
김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>