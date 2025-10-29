엔켐, 이차전지 부문 '으뜸기업' 선정…신규 첨가제 개발

산업부 '소부장 으뜸기업' 선정

이차전지 핵심 소재 전해액 전문기업 엔켐 엔켐 348370 | 코스닥 증권정보 현재가 94,500 전일대비 2,900 등락률 -2.98% 거래량 234,830 전일가 97,400 2025.10.29 15:08 기준 관련기사 "중국 빼고는 불가능"…엔켐, 한국의 60배 中전해액 시장 정조준엔켐, 'CEO IR 데이' 개최…오정강 대표 직접 발표 나서주식자금 고민 해결! 연 4%대 금리, 당일 실행, 대체거래소도 OK! 전 종목 시세 보기 close 이 29일 경기 고양 킨텍스에서 개최한 2025 소재·부품·장비·뿌리 산업 유공 포상 시상식에서 전기전자(이차전지) 분야 으뜸기업 지정서를 받았다. 리튬이온 전지의 핵심 소재 전해액 내 첨가제를 자체 개발해 이차전지 성능을 개선한 점을 인정받았다.

29일 경기도 고양 킨텍스 제1전시관에서 열린 '2025 소재, 부품, 장비, 뿌리' 산업 유공자 포상식에서 오정강 엔켐 대표이사(앞줄 왼쪽에서 3번째) 등 15명이 으뜸기업 지정서를 받았다. 엔켐 AD 원본보기 아이콘

산업통상부는 2021년부터 소부장 분야 핵심 전략 기술 보유 기업 중 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업을 매년 '소부장 으뜸기업'으로 선정하고 있다.

엔켐은 신규 첨가제 기술을 통해 전기차 배터리의 충·방전 효율을 높이고 주행거리 향상에 기여했다. 특히 글로벌 에너지저장장치(ESS) 시장이 연평균 11% 이상 성장세를 보이는 가운데, 고성능 첨가제 수요 확대에 발맞춘 기술 경쟁력이 주목받고 있다.

현재 전해액 첨가제 시장은 중국과 일본산 제품 의존도가 80% 이상으로 국산화가 시급한 상황이다. 엔켐은 고성능 전해액 첨가제의 상용화로 이차전지 분야 경쟁력을 확보하며 글로벌 시장 점유율 확대의 기반을 마련했다. 엔켐은 글로벌 상위 배터리 업체 각각의 요구사항을 충족하기 위해 고객사와의 첨가제 공동연구를 진행하고 있다. ▲하이미드니켈 고전압용 전해액 ▲리튬망간리치(LMR)용 전해액 ▲실리콘 음극재용 전해액 등 고객 수요에 따라 차세대 전해질 기술을 확보할 방침이다.

오정강 엔켐 대표이사는 "최근 엔켐이 리튬이온전지 고전압 전해액 첨가제 기술이 국가전략기술로 인정받고, 으뜸기업으로 선정돼 막중한 사명감을 느낀다"며 "신규 첨가제 개발로 국내 배터리 제조사와 협력을 강화해 산업 생태계를 활성화하는데 앞장서겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>