진스랩, 스위스 '인페코'와 공식 대리점 계약 체결

'TLA 솔루션' 국내 공급 및 기술 지원 권한 확보

GC의 분자진단 솔루션 전문 자회사인 진스랩은 스위스의 세계적인 검사실 자동화 기업 인페코와 국내 공식 대리점 계약을 체결했다고 28일 밝혔다.

(왼쪽부터)리카르도 트리운포 인페코 대표와 우병호 진스랩 대표가 공식 대리점 계약을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다. 진스랩 AD 원본보기 아이콘

이번 계약을 통해 진스랩은 인페코의 첨단 전자동화 검사 시스템 ProTube, FlexLab(TLA) 솔루션의 국내 공급 및 기술 지원 권한을 확보하게 됐다. 진스랩은 녹십자의료재단에 인페코의 아시아 최대 규모 TLA 시스템을 구축해 안정적으로 운영 중이다.

해당 시스템은 아시아·태평양 지역에서 시간당 가장 많은 검체를 처리할 수 있는 수준으로, 트랙 총 길이와 연결된 분석 장비 규모 면에서도 전 세계 상위 10위권에 해당한다. 이는 국내 진단검사 자동화 수준이 한 단계 도약했다는 평가를 받고 있다.

우병호 진스랩 대표는 "인페코와의 대리점 파트너십을 공식화하며, 녹십자의료재단 프로젝트를 통해 검증된 기술력을 기반으로 국내 검사실 자동화 시장 확대에 속도를 낼 것"이라며 "고객 맞춤형 서비스와 지속적인 기술 투자를 통해 국내 검사실 자동화의 새로운 표준을 제시하겠다"고 말했다.

리카르도 트리운포 인페코 대표는 "한국은 아시아를 대표하는 의료 시장으로, 이번 협력을 통해 당사의 혁신적인 자동화 솔루션을 소개하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "인페코의 개방형 연결 기술은 임상검사실의 효율성과 정확성을 높이는 데 기여할 것이며, 진스랩과의 파트너십은 한국 시장에서의 장기적인 성장 기반을 마련하는 중요한 계기가 될 것"이라고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



