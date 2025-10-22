본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

유통

[오늘의신상]'눕시'의 계절이 왔다…노스페이스, 리마스터 눕시 다운 출시

이민지기자

입력2025.10.22 09:43

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고유의 헤리티지 현대적으로 재해석

영원아웃도어의 글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스가 스테디셀러인 '눕시'의 2025년 신제품인 '리마스터 눕시 다운 재킷'을 출시했다고 22일 밝혔다.


눕시 다운 재킷은 지난 1992년 미국 등지에서 첫 출시 되어 30년 넘게 전 세계적으로 큰 사랑을 받고 있다. 말라야 산맥 대표 산봉우리 이름인 '눕체'로부터 명명된 노스페이스의 글로벌 시그니처 제품이다. 보온성과 경량성은 물론 특유의 힙한 디자인을 통해, '교복 패딩', '국민 패딩' 및 '근육맨 패딩' 등 다양한 애칭으로 불리면서 오랜 기간 겨울 패션의 아이콘으로 자리매김해왔다. 눕시는 아웃도어 업계에서는 이례적인 오픈런, 선착순 한정 판매 완판 및 리셀 판매 등을 기록하기도 했다.

'리마스터 눕시 다운 재킷'을 착장한 노스페이스 홍보대사 박보검. 노스페이스 제공.

'리마스터 눕시 다운 재킷'을 착장한 노스페이스 홍보대사 박보검. 노스페이스 제공.

AD
원본보기 아이콘

리마스터 눕시 다운 재킷은 눕시 고유의 헤리티지를 현대적으로 재해석한 디자인으로 출시됐다. 국제 재활용 인증인 GRS(Global Recycled Standard)를 획득한 리사이클링 다운 충전재도 적용했다. 이 인증은 단순히 '재활용 원료를 포함했음'을 인증하는 RCS보다 더 높은 등급의 인증이다.

또 혹한은 물론 겨울철 이상 기후에 대비할 수 있도록 기능성을 한층 강화했다. 일반 소재 대비 3배 이상의 인열강도를 지닌 폴리에틸렌 원사를 어깨 부분에 적용해 내구성을 강화했다. 무봉제 공법을 적용해 봉제선을 통한 열기와 다운 털 빠짐 걱정 입을 수 있도록 했다. 방수, 방풍, 투습 기능이 우수한 노스페이스 고유의 기능성 소재인 '드라이벤트'를 겉감에 적용해 외부의 눈과 비를 효과적으로 막아주고 쾌적한 착용감이 유지될 수 있도록 했다.


성가은 영원아웃도어 사장은 "시시각각 빠르게 변화하는 패션 트렌드를 선도하는 한편, 예측하기 힘든 이상 기후에 대비 가능하며, 자연과 더 나은 공존까지 경험할 수 있도록 리마스터 눕시 다운 재킷을 선보이게 되었다"며 "더 착하고 더 튼튼한 제품으로 거듭난 리마스터 눕시 다운 재킷과 함께, 많은 분께서 올겨울 다양한 아웃도어 활동과 일상을 한층 더 따뜻하고 쾌적하며 스타일리시하게 보내시길 바란다"고 말했다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

명품시계 스위스 '휘청'…트럼프 관세폭탄에 대미 수출 '반토막'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

루브르서 1400억 어치 보석 도난…"역사적 피해 어떻게" "못찾을 수도" 절규

"가스레인지 당장 바꿔라" 전문가 경고 '충격'

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다"국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

북극항로 '세 개의 길'…상용화 가능성 두고 북극서클에서 설전

새로운 이슈 보기