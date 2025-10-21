본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

영남대서 전국 장애인가요제 열려…가수 강태풍·김도훈·안연이 공연

영남취재본부 구대선기자

입력2025.10.21 19:41

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

장애인들의 화합과 장애 극복을 위한 도전의 무대가 될 제19회 전국 장애인가요제(대회장: 손인호)가 오는 25일 오후 1시부터 2시간 동안 경산시내 영남대 천마아트센터 그랜드홀에서 개최된다.


도기창 전 대구TBN 편성제작국장과 임유빈씨의 사회로 진행되는 이번 가요제에서는 전국에서 몰려던 100여명의 지원자 가운데 지난 9월 13일 예선 대회를 거쳐 엄선된 10명의 장애인들이 그동안 갈고 닦은 노래 실력을 유감없이 뽐내게 된다.

전국 장애인가요제 포스터

전국 장애인가요제 포스터

AD
원본보기 아이콘

출전자들은 그동안 연마한 노래 실력과 함께 장애를 극복한 사연, 노래를 접하게 된 동기, 장애를 딛고 열심히 살아가는 잔잔하고 감동적인 사연을 풀어놓는다.

또한 이번 행사에는 대구출신 트로트 가수 강태풍을 비롯해 가수 변겸서, 김도훈, 안연이, 김수만, 홍성택 등 초대 가수의 축하공연, 한국제이엘실용댄서협회 회원들의 댄스공연, DCU맑은하모니카앙상블의 하모니 공연, 소프라노 김희정씨의 수준 높은 공연이 펼쳐져 관람객들에게 다양한 볼거리를 제공한다.


이번 가요제의 대상 수상자는 300만원의 상금과 상장 및 부상, 최우수상은 100만원의 상금과 상장 및 부상, 우수상은 50만원의 상금과 상장 및 부상, 장려상은 30만원의 상금과 상장 및 부상, 인기상은 20만원의 상금과 상장 및 부상이 수여된다.


장애인 가요제는 누구나 무료로 입장할수 있고, 관객들에게는 추첨을 통해 대형TV, 대형 냉장고, 세탁기, 전자레인지 등 다양한 경품을 증정한다.

이번 장애인가요제에는 국민의힘 이인선 의원, 권영진 의원, 우동기 전 지방시대위원장이 명예대회장을, 윤동한 한국콜마 회장이 상임고문을 맡아 행사를 후원한다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아재 브랜드 아니었나" 한국인에 인기 폭발…"왜 이렇게 좋아하지?" 日도 '갸우뚱' "아재 브랜드 아니었나" 한국인에 인기 폭발…"왜 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

O자로 다리 벌린 채 묻혀 있었다… 같은 무덤 속 다른 운명

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

또 "크고 아름답게…" 백악관 허무는 트럼프

새로운 이슈 보기