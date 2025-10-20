본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

농협은행, 한국마사회와 대상경주 대회 개최

오규민기자

입력2025.10.20 09:18

시계아이콘00분 13초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

말 생산농가 육성 지원금 4억원 전달

NH농협은행이 19일 경기 과천 렛츠런파크 서울에서 한국마사회와 함께 '제21회 농협중앙회장배 대상경주' 대회를 개최했다고 밝혔다.


이날 농협은행은 경주를 시작하기 전에 농심천심 운동의 일환으로 우리 농산물 소비 촉진을 위한 '한국농협 백미밥' 증정 이벤트 등을 실시했다. 대회 시상식에서 농협은행은 한국경주마생산자협회와 한국내륙말생산자협회에 '말 생산농가 육성 지원기금' 4억을 전달했다.


백남성 농협은행 공공금융부문 부행장은 "앞으로도 농협은행은 말생산농가 육성 및 지원을 통한 축산농가 발전에 앞장서겠다"고 말했다.

백남성 농협은행 공공금융부문 부행장(가운데)이 19일 경기 과천 렛츠런파크 서울에서 열린 제21회 농협중앙회장배 대상경주 시상식에서 한국경주마생산자협회와 한국내륙말생산자협회에말 생산농가 육성 지원기금을 전달하고 있다. 농협은행

백남성 농협은행 공공금융부문 부행장(가운데)이 19일 경기 과천 렛츠런파크 서울에서 열린 제21회 농협중앙회장배 대상경주 시상식에서 한국경주마생산자협회와 한국내륙말생산자협회에말 생산농가 육성 지원기금을 전달하고 있다. 농협은행

AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

박홍근 "차출설·영입설은 개념없는 접근, 후보 만드는 과정 중요"

안 친한 직장동료 결혼식 축의금 "얼마가 적당하죠?"

"소다 아니라 쏘다예요" 미사일 펑펑 터지는 공군 '쏘다팝' 화제

'李정부 비판' 전한길, 후지산 앞에서 "중국 식민지 될 것" 1인 시위

"너무 과도해" 카톡에 주는 수수료까지 세금 매긴다…기프티콘에 또 웁니다

"가을 건너 뛰고 겨울?" 전국 쌀쌀한 출근길…강원 높은 산지 첫눈 전망

새로운 이슈 보기