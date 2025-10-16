본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

의정부시, 캠프 레드클라우드 존치 건축물 활용 방안 모색

이종구기자

입력2025.10.16 21:06

시계아이콘00분 26초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 의정부시(시장 김동근)는 16일 시청 의정홀에서 건국대학교와 협력해 진행한 '캠프 레드클라우드(CRC) 존치 예정 건축물 활용 방안 연구'에 대한 결과 보고회를 개최했다.

김동근 시장이 16일 '캠프 레드클라우드(CRC) 존치 예정 건축물 활용 방안 연구'에 대한 결과 보고회에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 16일 '캠프 레드클라우드(CRC) 존치 예정 건축물 활용 방안 연구'에 대한 결과 보고회에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 보고회는 지난 1월 'CRC 지속가능한 도시 건축 제안 발표회'에 이어, 존치 예정 건축물을 역사·문화 자산으로 활용하고 지속 가능한 개발과 도시 재생 가능성을 다각도로 검토하기 위해 마련했다.


참석자들은 ▲예배당을 비롯한 16개 존치 예정 건축물의 역사적 의미·건축적 구조를 고려한 보존·활용 방안 ▲경제자유구역 개발 비전과 연계해 문화·관광·산업 기능을 아우르는 활용 방안을 논의했다.

김동근 시장은 "이번 연구는 CRC의 역사·문화적 가치를 반영해 존치 건축물의 활용 잠재력과 발전 가능성을 제시한 창의적이고 의미 있는 시도"라며 "경제자유구역 개발을 통해 CRC가 수도권의 첨단산업 거점으로 자리매김하고, 역사와 문화적 가치를 살려 시민 모두가 함께 누릴 수 있는 공간이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'관리부실 이럴수가'…국민연금, 5년간 1000억 넘게 잘못 지급했다 '관리부실 이럴수가'…국민연금, 5년간 1000억 넘... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기