'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승

"한미 무역협상 타결 기대감"

반도체·자동차·2차전지 질주

코스닥은 대형 바이오텍株 부진

코스피가 역대 최고치인 3740선을 돌파하며 상승 마감했다.

16일 코스피지수가 전날 대비 91.09포인트(2.49%) 오른 3748.37에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 18.54포인트(0.51%) 오른 3675.82로 출발한 후 지속적인 상승세를 보이며 사상 처음으로 3700선을 돌파한 데 이어 3740선을 넘어서며 강세 마감했다. 외국인과 기관이 각각 6587억원, 7418억원어치를 대규모 순매수했다. 개인은 홀로 1조3937억원어치를 팔아치웠다.

시가총액 상위 종목 중에선 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 420,500 전일대비 34,000 등락률 +8.80% 거래량 854,761 전일가 386,500 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피사상 최고치 경신했던 코스피 하락 '전환' 전 종목 시세 보기 close (8.80%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 242,000 전일대비 18,500 등락률 +8.28% 거래량 2,115,204 전일가 223,500 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로...신용미수대환도 당일 가능코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세[특징주]자동차株, 한미 관세협상 타결 기대감에 강세 전 종목 시세 보기 close (8.28%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 111,300 전일대비 7,500 등락률 +7.23% 거래량 2,290,270 전일가 103,800 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세[특징주]자동차株, 한미 관세협상 타결 기대감에 강세역대급 강세장 시총 경쟁 승자는 '두산에너빌리티' 전 종목 시세 보기 close (7.23%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 452,500 전일대비 30,000 등락률 +7.10% 거래량 4,247,934 전일가 422,500 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세국내주식 비중 늘리는 자산가들…코스피 추가 상승 기대감 확대AI 다음은 양자컴퓨팅…9월 투자 테마 변화했다 전 종목 시세 보기 close (7.10%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 257,500 전일대비 14,000 등락률 +5.75% 거래량 632,288 전일가 243,500 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세[클릭 e종목]"SK스퀘어, 하이닉스 편입 부담의 대안"연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close (5.75%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 217,000 전일대비 11,000 등락률 +5.34% 거래량 758,091 전일가 206,000 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세삼성물산, 삼성전자와 1조640억 규모 천안단지 마감공사 계약[단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 LH '명장'…3년간 중대하자 68% 줄였다[LH민참아파트] 전 종목 시세 보기 close (5.34%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 109,100 전일대비 4,000 등락률 +3.81% 거래량 2,020,291 전일가 105,100 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세국내주식 비중 늘리는 자산가들…코스피 추가 상승 기대감 확대AI 다음은 양자컴퓨팅…9월 투자 테마 변화했다 전 종목 시세 보기 close (3.81%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 97,700 전일대비 2,700 등락률 +2.84% 거래량 26,451,798 전일가 95,000 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세국내주식 비중 늘리는 자산가들…코스피 추가 상승 기대감 확대AI 다음은 양자컴퓨팅…9월 투자 테마 변화했다 전 종목 시세 보기 close (2.84%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 309,000 전일대비 8,500 등락률 +2.83% 거래량 234,256 전일가 300,500 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 현대모비스 소셜미디어 콘텐츠, 글로벌 광고제 '3관왕'코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세현대모비스, 협력사 신기술 개발에 3년간 1800억 지원 전 종목 시세 보기 close (2.83%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 176,000 전일대비 4,800 등락률 +2.80% 거래량 645,219 전일가 171,200 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지셀트리온, 뉴질랜드서 자가면역질환 치료제 '스테키마' 허가 획득 전 종목 시세 보기 close (2.80%), 신한지주(2.25%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 74,900 전일대비 1,000 등락률 +1.35% 거래량 4,495,585 전일가 73,900 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 '외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close (1.35%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 83,700 전일대비 800 등락률 +0.97% 거래량 7,429,581 전일가 82,900 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세국내주식 비중 늘리는 자산가들…코스피 추가 상승 기대감 확대역대급 강세장 시총 경쟁 승자는 '두산에너빌리티' 전 종목 시세 보기 close (0.97%) 등이 상승했다. 반면 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 936,000 전일대비 18,000 등락률 -1.89% 거래량 184,356 전일가 954,000 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로...신용미수대환도 당일 가능역대급 강세장 시총 경쟁 승자는 '두산에너빌리티'[이주의 관.종]한화에어로, 더 날아갈 수 있을까 전 종목 시세 보기 close (-1.89%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 113,700 전일대비 2,000 등락률 -1.73% 거래량 883,484 전일가 115,700 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 6·27 규제 영향 본격화…9월 가계대출 증가폭 1.1조에 그쳐코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세역대급 강세장 시총 경쟁 승자는 '두산에너빌리티' 전 종목 시세 보기 close (-1.73%), HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 422,500 전일대비 5,000 등락률 -1.17% 거래량 163,039 전일가 427,500 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세중국은 0척 굴욕…'영하 163도 화물도 척척' 韓, 전세계 LNG운반선 수주 '싹쓸이'연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.17%) 등은 하락세를 보였다.

업종별로 보면 전기전자(4.14%), 제조(2.75%), 유통(2.59%), 대형주(2.30%), 화학(2.08%), 종합(2.04%), 운송장비부품(2.01%), 증권(2.00%), 운송창고(1.93%) 등 대부분 업종이 상승했다. 반면 금속(-2.52%), 오락문화(-1.09%), 음식료담배(-0.46%) 등은 떨어졌다.

한미 관세 협상이 조만간 타결될 가능성이 전해지며 현대차, 기아 등 자동차주가 특히 강세였다. 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 15일(현지시간) 한국과의 무역 협상을 앞으로 10일 내 마무리할 수 있을 것으로 전망했다.

반도체, 2차전지 관련주도 상승세를 보였다. 이재원 신한투자증권 연구원은 "반도체 초호황기에 들어섰다는 기대감에 삼성전자, SK하이닉스 모두 신고가를 경신했다"며 "2차전지 관련주도 강세였다. 지난달 전 세계 전기차 판매는 210만대로 역사상 최대치를 찍은 것으로 파악됐다"고 전했다.

코스닥지수는 전날 대비 0.69포인트(0.08%) 오른 865.41에 마감했다. 이날 지수는 2.10포인트(0.24%) 오른 866.82로 출발했고, 장중 하락 전환했다가 마감 무렵 반등하며 소폭 상승 마감했다. 외국인과 기관이 각각 946억원어치, 2362억원어치를 순매도했다. 개인은 3485억원어치를 사들였다.

시가총액 상위 종목 중에선 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 143,000 전일대비 17,800 등락률 +14.22% 거래량 1,962,739 전일가 125,200 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피사상 최고치 경신했던 코스피 하락 '전환' 전 종목 시세 보기 close (14.22%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 57,700 전일대비 7,100 등락률 +14.03% 거래량 2,693,674 전일가 50,600 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (14.03%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,800 전일대비 1,250 등락률 +3.24% 거래량 596,107 전일가 38,550 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로미·중 우려 완화에 삼전 서프라이즈…코스피, 사상 최고치 '돌파' 전 종목 시세 보기 close (3.24%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 205,500 전일대비 6,100 등락률 +3.06% 거래량 226,733 전일가 199,400 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (3.06%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 563,000 전일대비 14,000 등락률 +2.55% 거래량 105,548 전일가 549,000 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피사상 최고치 경신했던 코스피 하락 '전환' 전 종목 시세 보기 close (2.55%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 260,500 전일대비 4,000 등락률 +1.56% 거래량 99,273 전일가 256,500 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감[클릭 e종목]"이오테크닉스, 신규 레이저 장비 성과 현실화 단계 진입"코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 close (1.56%) 등이 상승했다. 반면 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 132,600 전일대비 11,500 등락률 -7.98% 거래량 1,001,237 전일가 144,100 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (-7.98%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 86,300 전일대비 3,800 등락률 -4.22% 거래량 1,169,407 전일가 90,100 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-4.22%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 256,500 전일대비 10,000 등락률 -3.75% 거래량 259,650 전일가 266,500 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (-3.75%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 432,000 전일대비 13,000 등락률 -2.92% 거래량 438,346 전일가 445,000 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세하이스탁론, DSR 무관 상품과 연 4%대 최저금리 상품으로 투자문턱 낮춘다미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피 전 종목 시세 보기 close (-2.92%), 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 61,000 전일대비 1,500 등락률 -2.40% 거래량 113,412 전일가 62,500 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 close (-2.40%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 43,600 전일대비 700 등락률 -1.58% 거래량 328,769 전일가 44,300 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감코스피, 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려…"관세협상 난항 우려" 전 종목 시세 보기 close (-1.58%), 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 119,200 전일대비 1,900 등락률 -1.57% 거래량 165,360 전일가 121,100 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세"엔터업, 내년 역사상 스케일 가장 큰 해 전망""BTS 월드투어, 엔터산업 대세상승 신호탄" 전 종목 시세 보기 close (-1.57%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 343,500 전일대비 5,000 등락률 -1.43% 거래량 212,933 전일가 348,500 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로...신용미수대환도 당일 가능사상 최고치 경신했던 코스피 하락 '전환'미·중 우려 완화에 삼전 서프라이즈…코스피, 사상 최고치 '돌파' 전 종목 시세 보기 close (-1.43%), 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 159,400 전일대비 2,300 등락률 -1.42% 거래량 101,863 전일가 161,700 2025.10.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환 전 종목 시세 보기 close (-1.42%) 등은 하락세를 나타냈다.

임정은 KB증권 연구원은 "전날 국회 보건복지위원회 국정감사에서 비만치료제 오남용 문제가 도마 위에 올랐다. 정부의 관리·감독 강화가 예고되면서 관련주가 하락해 코스닥 부진의 요인이 됐다"고 짚었다. 그러면서 "미·중 긴장감 지속, 셧다운(Shut Down·일시적 업무정지) 장기화 우려 등 상하방 요인 엇갈리며 당분간 증시 혼란이 이어질 가능성에 유의해야 한다"고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



