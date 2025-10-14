[NGO지금] 월드비전, '에이티즈' 홍중과 생일기념 '스페셜런'

그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 홍중. KQ엔터테인먼트 AD 원본보기 아이콘

▲월드비전, 에이티즈(ATEEZ) 홍중과 함께하는 '스페셜 글로벌6K'

월드비전(회장 조명환)은 그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 홍중과 함께하는 '홍중6K 스페셜런'을 오픈했다. 이번 행사는 10월 14일부터 23일까지 신청을 받고, 11월 1일부터 7일까지 일주일간 시간과 장소에 구애받지 않고 참여할 수 있는 버추얼런 형태로 진행된다. '홍중6K 스페셜런'은 아프리카 아동의 안전한 식수 확보를 위한 월드비전 글로벌 캠페인 '글로벌6K'의 일환으로, 홍중이 자신의 생일(11월 7일)을 기념해 팬들과 의미 있는 나눔을 실천하기 위해 마련됐다.

참가자는 누구나 글로벌6K 공식 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 참가비 1만1700원 전액 월드비전에 기부된다. 참여자에게는 홍중 버전의 디지털 배번호와 포토카드, 모닝콜 음성, 러닝 플레이리스트, 참가 확인증 등 특별 리워드가 제공되며, SNS 인증 이벤트도 함께 진행된다. 올해는 한국뿐 아니라 월드비전 싱가포르와 연계해 동시 진행돼 더 많은 글로벌 팬과 시민이 함께할 예정이다.

홍중은 2022년 월드비전과 인연을 맺은 이후 꾸준히 선한 영향력을 이어오고 있다. 25번째 생일에는 음악인을 꿈꾸는 아이들을 위해 기부했으며, 월드비전의 글로벌 식수 프로젝트 '피니시더잡(Finish the Job)' 캠페인과 국내 가족돌봄청소년 지원에 동참했다. 또한 2024년 어린이날에는 월드비전의 국내 아동 꿈 지원 사업인 '꿈날개클럽'에 참여했으며, 같은 해 생일에는 팬들과 함께 글로벌6K 버추얼런에 참여하며 나눔을 실천했다.

화성 키즈캐슬어린이집 원아와 함께한 후원금 전달식 모습. 굿네이버스 경기남부사업본부

▲화성 키즈캐슬어린이집, 벼룩시장 수익금 굿네이버스에 기부

굿네이버스 경기남부사업본부(본부장 전재규)는 화성 키즈캐슬어린이집(원장 이나은)이 국내·외 저소득 가정 아동을 위한 후원금을 전달했다고 13일 밝혔다. 화성 키즈캐슬어린이집은 원내 아동 및 학부모들과 함께 참여한 플리마켓 수익금 50만원을 전달했다. 굿네이버스 경기남부사업본부는 전달 받은 후원금을 국내·외 저소득 가정 아동을 위해 사용할 계획이다. 이나은 화성 키즈캐슬어린이집 원장은 "아이들과 학부모님이 함께 참여한 플리마켓을 통해 나눔의 의미를 직접 경험할 수 있어 뜻 깊었다"며 "이번 후원이 어려운 가정의 아이들에게 작은 희망이 되고, 나눔이 확산되는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

굿뉴스코 해외봉사단 출신 청년들이 지난 5월 김천대학교에서 열린 총동문회에서 축하공연을 선보이며 참석자들에게 활기찬 에너지를 전하고 있다. 국제청소년연합

▲굿뉴스코 총몬동문회 11월 1일 김천대서 열려

제26회 굿뉴스코 총동문회가 오는 11월 1일 김천대학교에서 열린다. 국제청소년연합의 해외봉사 프로그램 '굿뉴스코 해외봉사단'은 2002년, 10개국에 14명의 단원을 파견하며 시작됐다. 지난해까지 102개국에 1만310명을 파견해 국내 봉사단체 가운데 가장 많은 파견국을 기록했으며, 장기 해외봉사활동의 대표적인 프로그램으로 자리매김했다. 이번 총동문회는 단순한 친목 도모를 넘어 ▲세대와 지역을 아우르는 네트워킹 ▲성장 사례 발표 ▲직군별 전문 네트워크 ▲해외 지부 지원 방안 논의 등 실질적인 교류의 장으로 꾸려진다. 특히, '굿뉴스페어' 프로그램에서는 국가별 문화 부스를 운영돼 각국의 문화를 직접 체험할 수 있다. 세계 음식 존, 키즈 놀이터, 부모 교류 공간 등도 마련돼 가족 단위 참가자들이 함께 즐길 수 있는 축제의 장이 될 예정이다.





이경호 기자



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>