본문 바로가기
Dim영역
알립니다
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

부고

[부고] 정태진(매일경제신문 독자마케팅국 부국장)씨 부친상

입력2025.10.09 19:47

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▲ 정병기(향년 82세)씨 별세, 박정희씨 남편상, 정태진(매일경제신문 독자마케팅국 부국장)·정선진씨 부친상, 배은희·장혜린씨 시부상 = 9일 오후 2시33분, 강동성심병원장례식장 VIP실, 발인 11일 오전 10시, 장지 서울현충원. ☎ 02-470-1692




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국인 1년에 79개 먹었는데도 2위…라면 최강국은 따로 있었다 한국인 1년에 79개 먹었는데도 2위…라면 최강국은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

10일 황금연휴 끝…다시 오려면 20년 기다려야?

기침 시럽 먹은 어린이 20여명 사망…독성물질 400배 넘게 쓴 인도 제약사

BTS '봄날', 롤링스톤 '21세기 최고의 노래' 37위 선정

美 조지아 경제장관 "韓 기업투자 감사, 더 나은 삶 됐다"…'한인 구금' 언급은 없어

바가지 논란 잊으세요…추석연휴 울릉도에 1만3000명 '북적북적'

규제에도 끄떡없는 서울 아파트값…文정부 '고점' 뚫은 李정부 집값

"대신 시험" 한국어 열풍 속 TOPIK 부정행위 1611건 적발

새로운 이슈 보기