▲ 정병기(향년 82세)씨 별세, 박정희씨 남편상, 정태진(매일경제신문 독자마케팅국 부국장)·정선진씨 부친상, 배은희·장혜린씨 시부상 = 9일 오후 2시33분, 강동성심병원장례식장 VIP실, 발인 11일 오전 10시, 장지 서울현충원. ☎ 02-470-1692
꼭 봐야할 주요뉴스한국인 1년에 79개 먹었는데도 2위…라면 최강국은... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고] 정태진(매일경제신문 독자마케팅국 부국장)씨 부친상
2025년 10월 09일(목)
▲ 정병기(향년 82세)씨 별세, 박정희씨 남편상, 정태진(매일경제신문 독자마케팅국 부국장)·정선진씨 부친상, 배은희·장혜린씨 시부상 = 9일 오후 2시33분, 강동성심병원장례식장 VIP실, 발인 11일 오전 10시, 장지 서울현충원. ☎ 02-470-1692
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"임금삭감 없는 정년 65세…신입도 초봉 올려줄게" 특단 대책 내놓은 日 은행
"한국 왔다가 충격받고 갑니다"…사방에 널린 '이 시설'에 외국인들 '깜짝'
"이게 집에 다 들어간다고?"…암컷대게 2000마리 숨겼다 들통난 선장
"애들이 방에서 안 나와요"...밤새 술파티 대신 '할머니 라이프' 택한 Z세대[세계는Z금]
1만3000명 관광객 몰려와 '북적북적'…바가지로 욕먹더니 확 달라진 울릉도
기침 시럽 먹은 어린이 20여명 사망…독성물질 400배 넘게 쓴 인도 제약사
BTS '봄날', 롤링스톤 '21세기 최고의 노래' 37위 선정
美 조지아 경제장관 "韓 기업투자 감사, 더 나은 삶 됐다"…'한인 구금' 언급은 없어
바가지 논란 잊으세요…추석연휴 울릉도에 1만3000명 '북적북적'
규제에도 끄떡없는 서울 아파트값…文정부 '고점' 뚫은 李정부 집값