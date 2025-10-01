본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정부부처

[포토] 제1차 국가기관 전력망 확충 위원회 참석한 김민석 총리

조용준기자

입력2025.10.01 15:43

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 제1차 국가기관 전력망 확충 위원회 참석한 김민석 총리
AD
원본보기 아이콘

김민석 국무총리가 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 국가기관 전력망 확충 위원회에 참석, 전재수 해양수산부 장관과 인사를 나누고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다 "20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

'한강벨트' 초고가주택 탈세 겨눈다…'부모찬스' 편법증여 등 104명 세무조사

'불법 정치자금' 권성동, 구속 계속될까…구속적부심사 시작

새로운 이슈 보기