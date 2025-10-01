구리시, 토평교가 문화예술 공간으로…조명갤러리 시연회 개최

광확산패널·미디어아트·전광판 등 설치

시민 휴식·문화 체험 공간 제공

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 9월 29일 오후 8시 토평교 하부에서 '토평교 하부 조명갤러리 조성사업'시연회를 개최했다고 1일 밝혔다. 이날 시연회에는 시장, 도로과장, 관계 공무원 등이 참석해 2023년부터 추진해 온 조명갤러리 조성사업의 성과를 점검했다.

구리시가 지난 9월 29일 오후 8시 토평교 하부에서 '토평교 하부 조명갤러리 조성사업'시연회를 개최하고 있다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

구리시는 이번 사업을 통해 토평교 하부를 빛을 활용한 문화예술 공간으로 재탄생시켜 시민들에게 볼거리와 휴식 공간을 제공하고자 했다. 교각 2개소에는 서로 마주보도록 설치된 4개의 조명 광확산 패널이 다양한 색채를 연출하며, 시정 홍보가 가능한 전광판 2대와 3D 미디어 영상을 상영할 수 있는 빔프로젝터 2대도 천장에 설치됐다.

시는 이 사업을 민선 8기 공약사항으로 추진했으며, 경기도 '빛으로 행복한 야간경관 조성사업' 공모 선정으로 도비 1억 5천만 원을 확보했다. 여기에 특교세와 특조금을 포함해 총 7억5000만원을 국·도비로 충당해 시 재정 부담을 최소화했다.

현재는 매일 오후 7시부터 9시까지 미디어아트를 운영하고 있으며, 운영시간 외에는 광확산 패널을 통해 빛과 색이 어우러진 예술적 장면을 감상할 수 있다. 시는 또한 낮 시간에도 주민들이 휴식할 수 있도록 주변 환경을 지속적으로 개선해 나갈 계획이다.

'토평교 하부 조명갤러리 조성사업'시연회. 구리시 제공 원본보기 아이콘

백경현 구리시장은 "토평교 조명갤러리는 시민 누구나 문화와 예술을 체험하고 향유할 수 있는 열린 공간으로 조성되었다"며, "앞으로도 주민 의견을 적극 반영해 콘텐츠를 시대의 흐름에 맞게 발전시켜 나가고, 세심한 감동 행정서비스를 통해 '즐거운 변화, 더 행복한 구리시'를 만들어가겠다"고 밝혔다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



