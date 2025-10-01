본문 바로가기
팝마트, 스타필드 수원점 개점…'크라이베이비' 이벤트 진행

최호경기자

입력2025.10.01 09:15

개점 나흘간 100% 온라인 예약제 진행

팝마트 코리아는 2일 스타필드 수원에 신규 매장을 열고 이달 말까지 방문 고객 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.


이벤트는 팝마트의 대표 IP인 '크라이베이비'를 메인으로 진행된다. 참여 방법은 신규 매장에서 크라이베이비를 찾아 인증샷을 찍어 인스타그램에 올리면 추첨을 통해 크라이베이비가 포함된 팝마트 기프트 세트를 증정한다. 단, 개점 후 나흘간은 100% 온라인 예약제로 운영된다.

팝마트 스타필드 수원점 개점 안내 이미지. 팝마트 코리아

또한, 팝마트 매장에서 제품을 구매한 고객들에게는 구매 금액대에 따라 '피치라이엇 마스킹 테이프', '디무 우븐백', '디무 휴대폰 거치대', 메가 1000% 제품을 담을 수 있는 '라지 핸드백' 등이 각각 사은품으로 제공된다.

팝마트 코리아 관계자는 "가족 단위 방문객이 많은 상권 특성에 맞춰 다양한 연령대가 함께 즐기고 특별한 경험을 제공할 수 있는 매장을 만들기 위해 노력하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
