신한카드, '더 베스트-XO' 출시…"고객의견 듣고 혜택추가"

신한카드는 지난 2월 출시한 더베스트-X에 서비스를 추가한 '더베스트-XO'를 재출시한다고 1일 밝혔다.

기존 상품 고객 이용패턴을 분석해 서비스를 추가한 뒤 상품을 재출시하게 됐다고 회사 측은 설명했다.

국내외 가맹점 이용 시 포인트를 적립해주는 '마이신한포인트형'과 대한항공 마일리지를 적립해주는 '스카이패스형' 중 하나를 선택할 수 있다.

기프트 옵션도 백화점, 호텔외식, 여행 및 항공 이용권, 마일리지 등으로 자유롭게 활용할 수 있도록 구성한 게 특징이다.

기존 기프트옵션에 마이신한포인트 20만점 적립 서비스를 추가했다.

마이신한포인트형은 국내외 이용금액의 1%를 적립해준다. 전월 300만원 이상 이용 시 0.5%를 추가 적립 가능하다.

스카이패스형은 국내외 이용금액 1500원 당 1마일리지를 쌓을 수 있다. 전월 300만원 이상 이용 시 3000원당 추가 1마일리지를 월 최대 5000마일리지까지 적립해준다.

둘 모두 국내에서 신한쏠페이로 결제하면 이용 금액의 0.5% 포인트를 월 최대 3만 포인트까지 추가 적립해줬다. 여기에 간편결제 플랫폼 '네이버페이' '쿠페이'도 적립처로 추가했다.

해외에서 결제 시에는 일시불 이용금액 1%를 추가 포인트로 제공한다.

모든 주유소 이용금액의 3% 포인트를 월 최대 2만 포인트까지 추가 제공하는 서비스도 추가했다.

연간 이용금액에 따라 최대 17만원의 캐시백도 지급한다. 연간 누적 3000만원 이용 시 7만원, 누적 6000만원 이용 시 10만원 캐시백을 제공한다.

커피전문점(스타벅스·커피빈·투썸플레이스) 2000원, 택시 이용금액의 7% 생활 할인 서비스도 누릴 수 있다.

애플리케이션을 통해 전 세계 공항라운지를 무료로 이용할 수 있는 '더 라운지' 서비스도 업그레이드했다. 연 10회 이용 가능하다. 마티나 골드 라운지도 이용할 수 있도록 했다. 해당 라운지 이용 시 횟수를 2회 차감한다.

더베스트-XO는 더베스트-X처럼 메탈릭 패턴을 강조한 은색 카드 플레이트와 전용 패키지 디자인을 적용했다. 추후 메탈 플레이트를 출시할 예정이다.

기존 더베스트-X 고객은 카드 변경 없이 더베스트-XO의 혜택을 받을 수 있다.

카드 연회비는 마이신한포인트형 국내 전용 29만7000원, 해외 겸용(마스터카드) 30만원이다.

스카이패스형은 국내 전용 31만7000원, 해외겸용(마스터카드) 32만원이다.





