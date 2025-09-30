[포토] 모두발언하는 권대영 금융위 부위원장

권대영 금융위원회 부위원장이 30일 서울 중구 은행회관에서 열린 '산업 구조혁신 지원 금융권 협약식'에 참석해 모두발언 하고 있다.







