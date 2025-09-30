국가전산망 마비 대혼란…복구에 최소 2주 소요 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①정부24 등 47개 서비스 복구…정상가동까지 최소 2주 예상

②주민증 진위확인 시스템도 먹통…은행 대출·계좌 개설 불편 불가피

③한국만 100%…트럼프 관세폭탄에 K바이오 '비상'

○뉴욕증시 AI 랠리 재가동…셧다운 위기에도 일제 반등

○美 정부 셧다운 위기 속 트럼프·민주 오늘 담판

○노동부 "셧다운 시 10월 고용보고서 발표 불가"

■ 화재 한 번에 먹통된 '국가전산'… 국민 대혼란은 이제 시작 ○29일 오전 기준 647개 중 47개 복구

○전소된 96개 시스템 복구에만 2~3주

○공무 외 일반인, 기업들 피해도 늘 듯

■ "주민증 여전히 사용불가" 은행서비스 차질 장기화 우려 ○국가정보자원관리원(국정자원) 화재 여파 지속

○일부 금융서비스 차질 지속 예상

○완전 복구까지 시간 걸릴 듯

■ "의약품 100% 관세" 트럼프 언급에 韓업계 '촉각' ○브랜드·특허 의약품에 관세부과 예고

○CDMO·바이오시밀러 대미 수출 많은 韓

○"세부안 지켜봐야…공급망 전체는 아닐 수도"

the Chart : '케데헌'덕에 날아오르는 줄 알았는데…韓냉동김밥 복병 만났다

○美 '관세 폭탄' 맞은 냉동김밥, 수출 감소세

○김밥 울고 라면 웃고, K푸드 美 수출 명암

○냉동김밥 관세에 주춤, 불닭·소스는 역대 최대

■ "AI 사용하고 법률 비용 깎아주세요" ○영·미 기업은 로펌에 사용 요구

○한국에서는 아직 잠잠해

○'AI 할인' 뉴노멀 가능여부 논쟁

■ 거래 3개월 뒤 감정가로 증여세 부과…법원 "위법" ○매수가 40억, 감평가 72억…세무서는 '시가 기준'으로 과표

○법원 "매수 시점의 시가라고 보기 어렵다"

○임야를 공장용지 비교표준지로 선택

■ "민간 임대사업자 건설 공공건설임대주택에 대해 '공공주택 특별법' 소급 적용토록 한 부칙 합헌" ○공공주택 특별법 부칙 제6조는 공공건설임대주택에 대한 분양전환 관련 규정

○A법인 "개정규정은 영업의 자유 침해하는 것" 헌법소원 청구

○헌재 "우선분양전환의무 범위 확대와 제3자 매각 가격통제는 합헌"

코스닥 삼성스팩11호 상장,확정공모가 2000원

코스닥 KB제33호스팩 상장,확정공모가 2000원

02:30 미국 FOMC 멤버 Williams가 연설

07:00 미국 FOMC 위원 Bostic 연설

08:50 일본 산업생산 (MoM) (8월)

10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (9월)

10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (9월)

10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (9월)

13:30 호주 금리결정 (9월)

15:00 영국 GDP (YoY) (2분기)

15:40 프랑스 소비자지출 (MoM) (8월)

21:00 독일 소비자물가지수 (MoM) (9월)

22:00 미국 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (7월)

23:00 미국 CB 소비자신뢰지수 (9월)

23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (8월)

