신안군, OX 퀴즈·토크로 '청렴 특강'

전남 신안군이 기존의 딱딱한 형식을 벗어나 퀴즈와 토크를 접목한 이색 청렴 특강을 열고 공직사회 청렴 문화 확산에 나섰다.

군은 29일 군청 공연장에서 전 직원을 대상으로 '청렴 OX 퀴즈'를 시작으로 청탁금지법, 공무원 행동강령, 이해충돌방지법 등 실무 관련 문제를 다루는 참여형 특강을 진행했다. 정답자에게는 소정의 경품이 제공돼 학습 몰입도를 높였다.

이어 김대인 신안군수 권한대행이 직접 강연자로 나서 '이순신 장군의 청렴 리더십'을 주제로 공직자의 원칙과 청렴의 가치를 강조했다. 그는 "공직자는 품위와 배려를 바탕으로 서로를 이해하는 문화를 만들어야 한다"고 강조해 참석자들의 공감을 얻었다.

특히 '부군수님, 궁금해요!' 코너에서는 직원들이 평소 궁금했던 실무 고민과 조직문화 개선 제안 등을 자유롭게 질문했고, 권한대행의 진솔한 답변이 이어지며 격의 없는 소통의 장이 마련됐다.

군 관계자는 "이번 특강은 지식 전달을 넘어 실제 조직 내 갈등과 문제 상황을 유쾌하고 진지하게 풀어내려는 시도였다"며 "앞으로도 다양한 소통 프로그램을 통해 청렴 문화를 생활화하고 투명하고 행복한 신안군을 만들어 가겠다"고 말했다.





