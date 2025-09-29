보람상조, 대동병원에 병원발전기금 3000만원 전달

"지역 의료 경쟁력 강화"

보람상조는 부산 지역 직영장례식장인 대동병원장례식장이 최근 대동병원에 병원발전기금 3000만원을 전달했다고 29일 밝혔다.

이번 기부는 보람상조가 지역사회와 '상생'하는 사회적 가치를 실현하기 위해 진행됐다. 기부금은 시설 개선과 의료 서비스 품질 향상 등에 쓰일 예정이다.

대동병원 발전기금 전달식 기념 사진.

보람상조는 전국 13개 직영장례식장의 매출 일부를 지역사회에 환원하는 연간 프로그램을 운영하고 있다. 일회성 후원이 아닌 각 지역이 필요로 하는 기부·봉사활동을 반영해 상부상조 정신을 실천할 계획이다.

보람상조 관계자는 "앞으로도 직영장례식장을 거점으로 지역 협력을 넓혀 보람그룹의 토털 라이프케어 철학을 실현해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



